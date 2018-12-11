Yeşim Salkım'la Coştular

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İSTANBUL - 8 Aralık Cumartesi akşam Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeşim Salkım konserinde Bakırköylüler doyasıya eğlendiler. Göz alıcı yeşil saten üzerine siyah güpür dantel işlemeli bir kostümle sahne alan Yeşim Salkım her şarkı arasında verdiği sosyal mesajlarla seyirciden bol bol alkış aldı. Programa 20 dakika geç başlayan güzel sanatçı, telefonunda ki navigasyonunun azizliğine uğrayarak Arnavutköy'den dolaşarak geldiğini söyleyedi ve özür dileyerek seyircinin gönlünü aldı. Konserin ortalarında seyircinin desteğinden çok memnun kalan Yeşim salkım repertuarında ki bir çok şarkıyı seyircilerin arasında dolaşarak söylemek istese de, koltuklara sığmayan seyircinin salonda bulunan merdivenlerde evlerinden getirdikleri plastik sandalyelere oturdukları için salonu dolaşırken oldukça zorlandığı görüldü, seyircilerin arasında dolaşırken cep telefonları ile fotoğraf çektirmek için yoğun talep gelince ''Arkadaşlar söz veriyorum konser bitiminde kaç saat saat sürerse sürsün fotoğraf çektirmek isteyen herkesle tek tek fotoğraf çektireceğim'' dedi ve konserin sonunda salonda bulunan bütün çocukları sahneye topladıktan sonra çocuklarla el ele tutuşarak ''Hayat Bayram Olsa'' şarkısını hep birlikte seslendirdiler. Programın bitiminde fotoğraf çektirmek için uzun bir kuyruk oluşturan hayranları ile tek tek fotoğraf çekilmesi ile program sona erdi.