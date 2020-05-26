YER ALTI SARAYI: ASTIM MAĞARASI

Muhteşem güzellikte sarkıtlar, büyüleyici görünümde dikitler... Efsanelere konu olmuş Astım mağarası, can gezikoliklere bambaşka bir alemin kapılarını aralıyor. Ülkemizin en güzel mağaralarından biri olan bu harika güzellik, şifalı havası ile sağlık turizmine de hitap ediyor.

EJDER TİFON’UN MESKENİ

Antik dünyanın efsanevi yaratıklarından biri olan Ejder Tifon'un meskeni olarak bilinir Astım Mağarası... İçerisinde ve mağara çevresindeki ağaç ve çalılara çaput bağlayarak dilek tutulduğu için Dilek Mağarası’dır bir diğer adı da..

DEMİR BİR MERDİVENLE İNİLMEKTE

Astım Mağarası içine demir bir merdivenle inilmektedir. Büyüleyici güzelliğe ulaşmadan önce demir merdivenlerden inerken yüreğiniz pır pır atmaya, gözleriniz de heyecanla dört bir yanı kolaçan etmeye başlayacaktır.

ŞİFA KAYNAĞI

Mersin'in Silifke ilçesi Narlıkuyu mevkisi Hasanaliler köyünde Cennet ve Cehennem obruklarının hemen yanı başında bulunan bu muhteşem güzellikteki mağara, silis minarellerinin birikmesiyle meydana gelen galerilerden oluşmaktadır. Yerli halkın gayretleri sonucunda ülke turizmine kazandırılan mağarada nem oranı, kışın ortalama % 95, yazın % 85 olup, astım hastaları için şifa kaynağı olmaktadır.

BÖLGEDE YÖRÜK KÜLTÜRÜ HAKİM

Mersin; Toroslar’a sırtını dayamış, Akdeniz’in muhteşem güzelliği eşliğinde dört mevsim güzelliğini koruyan, bereketli topraklarında çok sayıda ürün alınabilen marka bir şehrimiz. Türklerin, Anadolu’yu mesken tutmasıyla beraber yoğun olarak tercih edilen Mersin’in her karış toprağında yörük kültürünün izlerini görmek mümkün. Bölgenin güler yüzlü ve sıcakkanlı insanlarını gördüğünüzde, büyükşehirlerin hengamesinden kurtulup samimiyeti ve dostluğu iliklerinize kadar hissedecek, mutlu olacaksınız.

NEFİS GÖZLEMENİN VE AYRANIN TADINA BAKIN

Astım Mağarası’nın bulunduğu mevkide bir restoran ve kafe bulunmaktadır. Mağaraya da bu restoranın içerisinden girilmektedir. Yörük kültürünün hakim olduğu bölgede, enfes lezzette gözlemelerin ve damaklara destan meşhur Silifke ayranının tadına bakmadan Astım Mağarası’ndan sakın ayrılmayın.

NARLIKUYU’DA LAGOS BALIĞININ ENFES LEZZETİ

Mersin, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra enfes damak tatlarıyla da nam salmış bir şehrimiz. Tantuni’den gözleme çeşitlerine, kerebiçten, cezeryeye kadar sayısız muhteşem lezzet alternatiflerini bir arada bulabileceğiniz Mersin’de olmazsa olmaz damak tatlarından biri de Lagos balığı. Akdeniz’in sıcak ve tuzlu sularında yetişen bu eşsiz lezzetin tadına, mağaraya çok yakın konumda bulunan Narlıkuyu’da bulunan restoranlarda deniz keyfi de yaparak bakabilirsiniz.

CENNET VE CEHENNEM OBRUKLARINI DA MUTLAKA GÖRÜN

Tektonik çökmeler sonucu oluşan Cennet ve Cehennem obrukları da bölgenin bir başka güzellik merkezleri. Astım Mağarası’nın hemen yanı başında bulunan bu muhteşem güzellikleri görmeden Astım Mağarası’ndan sakın ayrılmayın.

ULAŞIM ÇOK KOLAY

Astım Mağarası’na ulaşım son derece kolay. Mersin il merkezine yaklaşık 86, Silifke ilçe merkezine ise yaklaşık 23 km uzaklıkta bulunan mağaraya, Mersin – Silifke karayolunu takip ederek rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Antalya üzerinden ise Anamur – Silifke yolunu takip ederek Silifke ilçe merkezini geçtikten sonra tabelaları izleyerek bu büyüleyici güzelliğe varmak mümkün.

YER ALTI SARAYINA YOLCULUK İÇİN ASTIM MAĞARASI’NA YELKEN AÇIN

İnşallah bir başka güzellik diyarında buluşmak dileğiyle, özgürlüğünüzü alın ve muhteşem güzellikte görünümü ve şifalı serin havasıyla, birbirinden güzel enstantaneleriyle sizleri bekleyen yer altı sarayı Astım Mağarası’na yelken açın, hep seyahatte kalın…

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