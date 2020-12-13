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YER ALTI ÇETESİ ÇOK YAKINDA TV’DE 

Yer Altı Çetesi Tv’de Dizi film oluyor! 

13 Aralık 2020 Pazar 13:32
19 Okunma
YER ALTI ÇETESİ ÇOK YAKINDA TV’DE 

GAZİANTEP

NİHAT İLİKCİOĞLU

Kutlubay Yapım Yönetmeni Serkant Yaşar Kutlubay öncülüğünde deneyimli teknik ekiple ünlü tecrübeli oyuncu kadrosuyla Yer Altı Çetesi Tv Dizisi olarak seyircilerin ekran karşısında olacaktır 

Bir çok vizyona imzasını taşıyan ünlü yapımcı yönetmen Serkant Yaşar Kutlubay diğer televizyon kanallarıyla anlaştığı takdirde vizyona girecektir 

YER ALTI ÇETESİ ÜNLÜ OYUNCULARI 

Yer Altı Çetesi televizyon dizisinde ünlü oyuncular yer alacaktır 

Yıldız Asyalı 

Teyfik İnceoğlu 

Serkan Çelik 

Zafer Işık 

Sibel Demirdiş 

Ayrıca ünlü oyuncu kadrosunda iki sürpriz oyuncular da yere alacaktır 

Kutlubay ortak yapım Senaristi Sibel Demirdiş tarafından diziyi soluk soluğa izleyeceksiniz… 

Senarist Sibel Demirdiş 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yer Altı çetesiönce VatanNihat İlikçioğlu
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