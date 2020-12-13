YER ALTI ÇETESİ ÇOK YAKINDA TV’DE 

GAZİANTEP
NİHAT İLİKCİOĞLU
Kutlubay Yapım Yönetmeni Serkant Yaşar Kutlubay öncülüğünde deneyimli teknik ekiple ünlü tecrübeli oyuncu kadrosuyla Yer Altı Çetesi Tv Dizisi olarak seyircilerin ekran karşısında olacaktır
Bir çok vizyona imzasını taşıyan ünlü yapımcı yönetmen Serkant Yaşar Kutlubay diğer televizyon kanallarıyla anlaştığı takdirde vizyona girecektir
YER ALTI ÇETESİ ÜNLÜ OYUNCULARI
Yer Altı Çetesi televizyon dizisinde ünlü oyuncular yer alacaktır
Yıldız Asyalı
Teyfik İnceoğlu
Serkan Çelik
Zafer Işık
Sibel Demirdiş
Ayrıca ünlü oyuncu kadrosunda iki sürpriz oyuncular da yere alacaktır
Kutlubay ortak yapım Senaristi Sibel Demirdiş tarafından diziyi soluk soluğa izleyeceksiniz…
Senarist Sibel Demirdiş
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