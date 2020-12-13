YER ALTI ÇETESİ ÇOK YAKINDA TV’DE 

GAZİANTEP

NİHAT İLİKCİOĞLU

Kutlubay Yapım Yönetmeni Serkant Yaşar Kutlubay öncülüğünde deneyimli teknik ekiple ünlü tecrübeli oyuncu kadrosuyla Yer Altı Çetesi Tv Dizisi olarak seyircilerin ekran karşısında olacaktır

Bir çok vizyona imzasını taşıyan ünlü yapımcı yönetmen Serkant Yaşar Kutlubay diğer televizyon kanallarıyla anlaştığı takdirde vizyona girecektir

YER ALTI ÇETESİ ÜNLÜ OYUNCULARI

Yer Altı Çetesi televizyon dizisinde ünlü oyuncular yer alacaktır

Yıldız Asyalı

Teyfik İnceoğlu

Serkan Çelik

Zafer Işık

Sibel Demirdiş

Ayrıca ünlü oyuncu kadrosunda iki sürpriz oyuncular da yere alacaktır

Kutlubay ortak yapım Senaristi Sibel Demirdiş tarafından diziyi soluk soluğa izleyeceksiniz…

Senarist Sibel Demirdiş