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YENİ YIL HEYECANINI ST. REGIS BRASSERIE İLE NİŞANTAŞI’NIN KALBİNDE YAŞAYIN

Nişantaşı’nın buluşma noktası haline gelen eşsiz lezzet durağı 

YENİ YIL HEYECANINI ST. REGIS BRASSERIE İLE NİŞANTAŞI’NIN KALBİNDE YAŞAYIN

Nişantaşı’nın buluşma noktası haline gelen eşsiz lezzet durağı 

16 Aralık 2019 Pazartesi 17:00
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YENİ YIL HEYECANINI ST. REGIS BRASSERIE İLE NİŞANTAŞI’NIN KALBİNDE YAŞAYIN

St. Regis Brasserie, yılın son gününü keyifli bir akşam ile unutulmaz kılmaya hazırlanıyor. Yeni yılı eğlenerek kutlamak isteyen misafirler, sevilen sanatçı Deniz Özdoğru eşliğinde St. Regis Brasserie'nin bu özel gece için hazırladığı
enfes yılbaşı menüsünü deneyimleyebilecek. Arzu edenler ise saat 02.00 itibariyle eğlenceye Spago’da ücretsiz giriş ile devam edebilecek.

Nişantaşı’nın kalbinde yer alan St. Regis Brasserie, ödüllü şefleri ve muhteşem atmosferiyle nefis bir kutlama yapmak isteyenler için unutulmayacak bir geceye imza atacak. Misafirler St. Regis Brasserie’nin yetenekli şefleri tarafından özenle oluşturulan enfes yeni yıl menüsünü deneyimlerken, büyüleyici sesi ve geniş repartuarıyla sevilen sanatçı Deniz Özdoğru ise müthiş bir müzik ziyafeti yaşatacak.

Menüde neler var?

Gece yetenekli şeflerden Fırınlanmış Kestane Cappuccino, Dana Carpaccio ve Pancarlı Milföy ile başlarken, eşsiz yorumu ile tavada kızarmış Ördek Göğsü ara sıcak olarak servis edilecek. İki seçenekli ana yemekte Dana Bourguignon veya Dülger damaklarda unutulmayacak enfes bir tad bırakacak. Muhteşem sunumuyla Valrhona Kozalak Çikolata ise geceye tatlı bir lezzet katacak.

St. Regis Brasserie’deki yılbaşı programı boyunca küçük sürprizler misafirleri beklerken, dileyen misafirler 02.00 itibariyle The St. Regis Istanbul'un teras katında yer alan Spago'da ücretsiz giriş ile geceye devam edebilecek. Yeni yıla Nişantaşı'nın kalbinde eğlence dolu bir başlangıç için yerinizi ayırtın.

Akşam yemeği kişi başı: 410TL
Akşam yemeği ve sınırsız içecek paketi kişi başı: 720TL

Sınırsız içecek kişi başı: 380TL

Detaylı bilgi ve rezervasyon için:

The St. Regis Istanbul

0212 368 06 33

[email protected]

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.12.2019 09:32
Anahtar Kelimeler:
St. Regis BrasserieCappuccinoMekanYeni Yıl
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