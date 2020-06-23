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YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİDEN SANAT İLE BULUŞUYORUZ
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YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİDEN SANAT İLE BULUŞUYORUZ

Korona salgını sebebiyle evde geçirilen zamanların artması, bir yandan iş yaşamını eve taşırken diğer yandan stres azaltıcı yeni hobilerin artmasına sebep oldu.

23 Haziran 2020 Salı 20:00
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YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİDEN SANAT İLE BULUŞUYORUZ

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL - Meditatif özelliği ile öne çıkan çini boyama bu hobiler arasında öne çıkanlar arasında yer aldı. Yeni normalleşme süreci ile birlikte atölye çalışmalarına hız veren Masa Başı  Atölye kurucu ortağı ve Çini sanatçısı Özlem Varol’dan   süreç ve süreçte yaşanan el sanatlarına olan ilgiyle ilgili bilgi aldık.  "Daha çok büyük şehirlerde trend olan atölyelerde meraklılarıyla buluşan çini sanatı,  pandemi sırasında Mardin’den Trabzon’a, İzmir’den Adana’ya kadar birçok insanın hayatına ilk kez girdi.” diyor ve ekliyor " Pandemi sürecinde herkes çok sıkıldı ve yapacak bir şeyler aradı ekmek ve yemek yapmak bir yere kadar ilgimizi çekse de  diğer taraftan hepimiz kalıcı, farklı ve yararlı özellikle kendimizi geliştirici keşifler peşinden koştuk” 

EVDE ÇİNİ YAPMAK SIRADIŞI BİR ALTERNATİF OLDU

“Pandemi sürecinde evde çini yapmak  sıra dışı bir alternatif oldu. Sadece atölye ortamında değil hazır paketler ve boyalarla evlere ulaşan çinilere yoğun ilgi vardı. Yurt dışından da çiniye çok ilgi oldu ancak kargo gönderiminde sıkıntılar yaşadık. Normal süreçlerde atölyemizde yaptığımız etkinlikleri hazır boyama setleri ile arzu edenlerin evlerine kargo ile ulaştırdık. Canlı yayınlarla derslere devam ettik ve iş modelimizi herkes gibi bu sürece entegre ettik. Sanatın iyileştirici gücünü bu süreçte hep birlikte bir kez daha deneyimledik. Bugünlere geldiğimizde yeniden normalleşme süreci ile kontrollü olarak yeniden sanatseverlerle buluşmaya başladık. Masa Başı Atölye’de maske ve sosyal mesafe sınırları ile kapasitemizi düşürdük; daha niş ve hijyen koşullarını özenle uyguladığımız bir döneme başladık"

Önce Vatan Gazetesi

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