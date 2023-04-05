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Yeni evlenen doktor çift Hatay'da depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Afyonkarahisar'da görev yapan dahiliye doktoru Merve-Ahmet Doğruoğlu çifti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da depremzedeler için ikinci kez gönüllü olarak görev yapıyor.

05 Nisan 2023 Çarşamba 14:33
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Yeni evlenen doktor çift Hatay'da depremzedeleri yalnız bırakmıyor
Hatay

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde asistan doktor olarak çalışan 8 aylık evli 27 yaşındaki Merve ile Ahmet Doğruoğlu çifti, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede görev almak için gönüllü oldu.

Doğruoğlu çifti, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi bahçesinde kurulan sahra çadırlarında depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Ellerinden geleni yapmak istediler

Eşiyle bir hafta önce ikinci kez bölgeye gelen Merve Doğruoğlu, AA muhabirine, depremin ardından insanlara yardımcı olabilmek için neler yapabileceklerini eşiyle konuştuklarını söyledi.

Sonrasında gönüllü olarak bölgeye gelmeye karar verdiklerini aktaran Doğruoğlu, "Evde otururken hiçbir şey yapamamak bizi üzdü. Buradaki insanları görünce, özellikle konteynerde kalınca her şeyi daha iyi anladık. Onlara küçük de olsa el uzatabilmek bizi mutlu ediyor." dedi.

"Hiç düşünmeden eşimle beraber gidelim dedik"

Ahmet Doğruoğlu da ellerinden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

İnsanlara bir katkıları olsun istediklerini vurgulayan Doğruoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin bize ihtiyacı olduğunda hiç düşünmeden eşimle beraber gidelim dedik. Acilde bile insanlar bize minnet duygusuyla bakıyor. Bizim buraya gönüllü geldiğimizin farkındalar ve her yaptığımız şeyden sonra çok teşekkür ediyorlar. İnsanlar çok iyi niyetli. Umutları da çok kırılmış, üzgünler. Yaşadıkları şeylerin hala etkisindeler. Yer sallansa deprem oluyor diye korkuyor, tedirginler."

Doğruoğlu, eşiyle birbirlerine bölgede güç verdiklerini, herkese yardım etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 05.04.2023 14:45
Anahtar Kelimeler:
DeprembölgesiDoktorçiftMerveAhmetDoğruoğluHataydepremzedeler
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