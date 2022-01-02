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“Yeni bir yıla girerken herkese sevgi vereyim”

Çekilen sıkıntılar, yaşanan acılar ve küresel musibetlere rağmen umutlarla dolu yeni bir yıla girmenin sevincini ve hüznünü birlikte yaşıyoruz.

02 Ocak 2022 Pazar 11:27
271 Okunma
“Yeni bir yıla girerken herkese sevgi vereyim”

M. KEMAL SALLI

Hüzünlüyüz, ömür takviminden bir yaprak daha düştü,
Sevinçliyiz geçen yıldan daha iyi olacağı inancıyla yeni bir yıla girdik.

Rahmetli Yazıcıoğlu ve Yalçın Topçu.

2022 yılının:
Kin ve nefretin yerini; sevgi ve hoşgörünün,
Savaşların yerini; barışın,
Haksızlık ve adaletsizliğin yerini; hakkın ve adaletin,
Her türlü israfın yerini; tutumluluğun aldığı,
Yaradan dan ötürü; yaratılmış her şeyin sevildiği, sayıldığı ve korunduğu bir yıl olmasını,
Cenab-ı Haktan sevdikleri hürmetine diliyoruz.

Dünyamız ve tüm insanlık için barışın hakim olduğu, ekosistemin korunduğu, her bir beldesinde refah ve esenliğin hakim olduğu bir yıl olması dileğiyle, Türk-İslam Dünyasının yeni yılını tebrik ediyoruz.

Devletimizin ve milletimizin, evrenselle barışık, Ankara merkezli yerli ve milli politikalarla içeride ve dışarıdaki sosyal ve ekonomik bütün meseleleri çözecek kudrete, kuvvete ve siyasi iradeye sahip olduğunu hamdolsun dost da düşman da biliyor ve görüyor.

Bu duygularla, Aziz okurlarımıza en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyor, Ebedi Siyasi Liderim dediğim Şehid Muhsin Yazıcıoğlu’nu da 31. Aralık Ad günü vesilesi ile rahmet, sevgi, saygı ve özlemle anarak yeni yıl için yazdığı bir şiirle baş başa bırakıyoruz.

“Bir dünya istiyorum;
Her şey gönüllerce olsun,
Gönüller insanlık için
İyi dileklerle dolsun,
İnsanların en hayırlısını
Arayıp da bulayım.
Gökteki yıldızlardan
Başına taç yapayım,
Uzatayım ellerimi
Tüm kötülükleri sileyim,
Yeni bir yıla girerken
Herkese sevgi vereyim.”

Yalçın Topçu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.01.2022 11:30
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Yeni Bir Yıla GirerkenSevgiM. Kemal Sallıönce VatanMuhsin YazıcıoğluYalçın TopçuCumhurbaşkanı Başdanışmanı
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