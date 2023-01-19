YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler, 2023 yılında gündeminiz tamamen aslında sekizinci ev odaklı olacak, özellikle yılın ilk yarısı biraz kriz yönetmekle alakalı olacak. İkili ilişkilerle ilgili 2008’den bu yana sınava tabiydiniz, buralarla ilgili bir kapanış olacak ve bu kapanışında bir rövanşı olması gerekiyor. Bunu da aslında sekizinci ev olarak değerlendirebiliriz.

Yıla girerken İkizler burcunda, on ikinci evinizde, Mars retrosu ile başlıyoruz. Bazı Yengeçlerin bilinçaltındaki eski korkuları, yıllarca yaşadığı deneyimler veya problemler, ruhunuzda veya bedeninizde bir yerden sağlık problemi olarak gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Bazılarınız ameliyat olabilir, bazılarınızın geçmiş borçları, unutulmuş vergileri çıkabilir. Bunlar hepsi geçmişle alakalı gündem, sistem buraları kapatma ile ilgili böyle hızlı bir şekilde çalıştırıyor olacak, burası cebinizde bulunsun diyorum.

Yengeç burcunu ay yönetir

Yıla girerken bir taraftan da Oğlak burcunda, yedinci evinizde, Merkür retrosu var. İkili ilişkilerle ilgili öğrenmeniz gereken şeyler var, sistem yapmanız gereken bir davranış şekli, sergilemeniz gereken bir duruştan bahsediyor. Yengeç burcunu ay yönetir, bu nedenle mantıktan çok duygularıyla hareket eden insanlardır. Artık duygularını değil mantığını devreye sokman gerektiğini anlatan bir gökyüzü kombinasyonu ile yıla giriş yapıyoruz.

Jüpiter Koç burcuna onuncu evinize taşınıyor

20 Aralık 2022'de Jüpiter Koç burcuna onuncu evinize taşınıyor ve 16 Mayıs 2023’e kadar orada kalacak. Burası sizin kariyer ve sosyal statü alanınız, evlenebilirsiniz, boşanabilirsiniz, boşanmışsınızdır devam eden bir süreç vardır, bu sürecin nasıl ilerleyeceğini görmeniz lazım, artık bir duruş sergilemelisiniz, vazgeçiyor musunuz, gerçekten istediğiniz nedir? Çalışma hayatınızla alakalı yeni bir ortaklık olabilir, kariyerde buraya kadar geldim ama artık buradan çıkmak istiyorum dediğiniz bir süreç de başlayabilir. Sistem daha önceki dönemde size hayatı, inançlarınızı sorgulattı, seyahatler, eğitimler verdi, ne dersler çıkardınız, sonuç almak istiyor.



Jüpiter Boğa burcuna on birinci evinize geçiyor

16 Mayıs’ta Jüpiter Boğa burcuna on birinci evinize geçiyor, kariyer, evlenme veya boşanma nedenli çevreniz değişebilir, yeni dostlar, arkadaşlar edinebilirsiniz. 30 Mayıs’ta da Jüpiter – Kuzey Ay Düğümü kavuşumu var, burada kadersel çok şey yaşıyor olacaksınız ki bu sizin haritanızı çok destekliyor. Bir ilişkinin adını koyabilirsiniz, çocuğunuzun hayatında çok güzel bir gelişme olabilir, bu sene aslında biraz daha yer değiştirip, yuva kuracağınızı düşünüyorum. Ortaklık veya iş değiştirme ile alakalı, atama ile alakalı bir süreç de olabilir, kadersel bir süreç olacak ve çok etki alacaksınız ve desteklendiğiniz bir etki aslında, bunu iyi değerlendirmek gerekir.

Plüton’u yedinci evinizde ağırladınız

2008’den beri Plüton’u yedinci evinizde ağırladınız, sistem seni ikili ilişkilerde yoruyorum, seni bir kalıba sokmaya çalışıyorum, sana bir duruş sergiletmeye çalışıyorum, krizleri nasıl yönettin, sorumluluklarını aldın mı, almadın mı diye soruyor. Tabii bunlar kişisel haritalarınıza göre şekil alacaktır.

Plüton artık karşıt evinizden ayrılıyor, 23 Mart‘ta Plüton kısa bir süreliğine Kova Burcuna sekizinci evinize geçiyor. Bu size ikili ilişkiler alanında bir ferahlık sağlayacak ama 3 Mayıs’ta Plüton geri hareketine başlayacak ve 11 Haziran’da tekrar Oğlak burcuna geçecek ve 21 Ocak 2024’e kadar orada kalacak. Oğlak burcundaki Plüton zaten sizi çok dönüştürdü, Kova burcundaki Plüton’un bu sefer dönüştürmek istediği alan farklı bir alan ve size fragman gösteriyor. En başta korkularınızı, kök ve aileyle alakalı sürüncemede kalan süreçleri dönüştürme zamanı , Plüton’un Kova burcuna geçişi burayla ilgili sizi bayağı bir hapse alacak, özellikle 2024 yılında bunu daha yoğun ve tempolu yaşayacaksınız gibi görünüyor.

Satürn, 7 Mart’ta Balık Burcuna dokuzuncu evinize geçiş yapıp yerleşiyor. Burada zaten Jüpiter vardı, size çok şey öğretmeye çalıştı, inançlarınızı, bakış açınızı sorgulattı. Yurtdışı bağlantılı bir iş yapacaksanız çok dikkatli olmalısınız, yeni bir ticari anlaşma, sözleşme yapıyorsanız, imzaladığınız kağıtlar ile alakalı çok dikkatli olmanız gereken bir süreç olduğunu gösteriyor. Hayata yeni bakış açınızla burada bir duruş, bir kararlılık isteyen bir gökyüzü var.

Bu sene dört tane tutulma yaşayacağız

Bu sene dört tane tutulma yaşayacağız, aslında tutulmalar Koç - Terazi aksında geçiyormuş gibi gösterse de, biz henüz Akrep – Boğa aksındaki tutulmayı tamamlamış değiliz.

20 Nisan’da 29° Koç Burcunda onuncu evinizde hibrit güneş tutulması gerçekleşiyor. Kariyerinizle ilgili artık yapmanız gereken ne varsa, artık harekete geçirmeniz gereken bir zaman dilimini gösteriyor. Unutmayalım ki Jüpiter de Koç burcunda, zaten bu alanla ilgili bir yenilenme var, evlenebilirsiniz, ayrılabilirsiniz, ortaklık kurabilirsiniz, ortaklıktan ayrılabilirsiniz, miraslık bir süreciniz vardır, işyeri açmak istiyorsunuzdur, kariyerinizde daha üst seviyeye taşınabilirsiniz gibi süreçler olabilir.

Bu tutulma kuzeyli bir tutulma olduğu için de aslında şanslı olduğunuzu gösteriyor ama burada bazı korkularınız gündeme gelebilir, korkularınıza çok fazla kapılmamanızı tavsiye ederim. Bu tutulmanın aslında para anlamında sizi güçlendirebilir, sağlıkla ilgili bir probleminizin düzelmesi ile birlikte kendinizi yapmak istediğiniz hayalini kurduğunuz bir ortaklığa veya evliliğe hazırladığınız bir süreç olabilir. Bu, 6 ay boyunca etkili olacaktır.

5 Mayıs’ta 14° Akrep Burcunda 5. Evinizde ay tutulması gerçekleşiyor. Burası çocuğunuzun hayatındaki bazı kararlar, eski ilişkileriniz, hobileriniz ya da hobilerinizi geliştirmekle ilgili; Zamanında yaptınız ama şu an zorlanıyorsunuz eski duygularınıza sıkı sıkı tutunuyorsunuz, işte dedim ya duygudan çok biraz mantığınızı çalıştırmanız gerekiyor. Bu alanda, nerelerde hata yaptığınızı veya düzeltmeniz gereken alanları da size gösteriyor olacak gibi görünüyor. Hamilelikle ilgili bir süreç veya çocuğunuzdan dolayı ya da yeteneklerinize çok para harcamakla ilgili bir gündem oluşabilir. Burası her ne kadar destekliyor gibi görünse de aslında kriz yönetmekle alakalı gibi diye düşünüyorum.

Yaşam planınızda artık hedeflerinize doğru ilerleme zamanı

14 Ekim’de 21° Terazi Burcunda dördüncü evinizde, güneş tutulması var. Bu tutulma, bazı şeyleri artık gözden çıkarmak, kayıplarla yüzleşmekle alakalı, yaşam planınızda artık hedeflerinize doğru ilerleme zamanı, köklerden kopmak, yaşadığın şehri terk etmek, yaşadığı çevrenin değişmesi ya da gittiğin yere adapte olamamak gibi durumlar olabilir. Tayininiz çıkabilir, bambaşka bir çevre, bambaşka bir insanlar, bambaşka bir kültürle de karşılaşıyor olabilirsiniz, bu sizi biraz yoracakmış gibi geliyor ama burada öğrenilmesi gereken süreçler var. Miraslık bir konu varsa o hanenize giriş yapabilir ama yine ikili ilişkilerle ilgili burada bir gündem var dikkat etmek gerekiyor.

28 Ekim’de 5° Boğa Burcunda on birinci evinizde ay tutulması gerçekleşecek. Hayatınızdaki yeni insanlar, yeni çevreyle ilgili, zaten bu çevre size çok şey katacak, bakış açınız değiştiğinde çok şeyi fark ediyor olacaksınız ve krizleri daha kolay atlatacaksınız.

Bu yıl 4 Merkür retrosu var

Bu yıl 4 Merkür retrosu var. İlkini yıla girerken zaten Oğlak burcunda yedinci evinizde yaşadınız, ikili ilişkilerde eski konular, eski insanlar, eski olaylar gündeme gelmiş olabilir. Yılı bitirirken tekrar Oğlak burcunda Merkür retrosu bize bir hatırlatma yapıyor, bu alanla ilgili kapanması gereken süreçleri, sizin hayata karşı ne kadar kararlı ve dik durabildiğinizi sorgulayacak.

22 Nisan’da Merkür 15° Boğa burcunda on birinci evinizde retrosuna başlıyor, yine arkadaşlıklar, eski dostluklar, eski arkadaşlıklar, eski hayata bakışınız yoğun bir şekilde gündeminize gelecek. Burada bakış açınızı, düşünce tarzınızı değiştirmek lazım, yeni insanlarla birlikte adapte olmak, eskiyi revize ederek hareket etmeniz gereken bir süreç gibi görünüyor.

24 Ağustos‘ta 21° Başak Burcunda üçüncü evinizde Merkür retrosuna başlıyor. Yakın çevre seyahatlerinizde çok dikkatli olmanız gerekiyor, ağzınızdan çıkan sözlere, kiminle nerede ne konuştuğunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü karşı evinizde bir de Satürn olacak, burada sizin yapmakta zorlandığınız bazı konularda önünüze engeller çıkabilir, eski imza attığınız sözleşmeler, eski arkadaşlarınız sizi bazı konularda kafa karışıklığına götürebilir. Buralarda daha fazla dikkatli olmak lazım, neden bunu söylüyorum, Venüs retrosu var birazdan bahsedeceğim

Yılın sonunda 14 Aralık’ta Oğlak burcunda yedinci evinizdeki Merkür retrosu ikili ilişkiler alanınızda geçmişle ilgili kapatamadığınız, hala sorguladığınız insanlar, takılı kaldığınız bazı konuların artık kapanışa gitmesi gerektiğini gösteren bir alan var, burası biraz sizi yorabilir.

Aslında aldığınız eğitimler, yeni insanlar, yeni insanların davranış şekli size bir mesaj niteliğinde olacaktır diye düşünüyorum. Bu alanda ciddi anlamda dikkatli olmanız gerekiyor ki Oğlak burcunda başlayan Merkür retrosu 23 Aralık’ta Yay Burcuna altıncı evinize geçiyor.

Sağlığa daha çok önem vermeniz gereken bir süreç

Sağlığınız, varsa evcil hayvanınızın sağlığı çok önemli, ben çalışmıyorum diyorsanız günlük rutin işleriniz çok önemli, her şeyi biraz karıştırabilirsiniz, dağıtabilirsiniz, krizlerle uğraşacağınız dönem olduğu için zihin dağınık olabilir, eski iş arkadaşlarınızdan haberler alabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bazı problemler gündeme gelebilir, sağlığa daha çok önem vermeniz gereken bir süreçmiş gibi görünüyor.

Bu yılın aslında en büyük geçişlerden bir tanesi de, 24 Temmuz’da 28° Aslan Burcunda ikinci evinizde gerçekleşecek Venüs retrosudur. Burada beklediğiniz paraların haneye girişinin gecikmesi, galyana gelip fazla para harcamanız, öz değer kaybı, ben niye bunları yapamıyorum, niye bu şekilde gidiyor dediğiniz bir süreç olabilir. Para harcamalarınız zaten yılbaşından beri başlıyor, yılı kapatırken de yakın çevreden destek istediğiniz bir zaman dilimiymiş gibi görünüyor. Burada önemli olan, iki ilişkilerde bir duruş sergilemek, bir çizgi oluşturmak ve kendi adınıza bir yol çizmekle alakalı ciddi anlamda bir süreciniz var. Venüs retrosu 12° Aslan Burcunda sonlanıyor.

Sevgili Yengeçler, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum ve geçişiniz kolay olsun diyorum.

Sevgiyle kalın,

Astrolog Mine Kapusuz