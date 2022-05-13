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Yazar Sevgi Keleş: SOSYAL MEDYA MUTSUZLUĞU TETİKLİYOR

13 Mayıs 2022 Cuma 11:03
Yazar Sevgi Keleş: SOSYAL MEDYA MUTSUZLUĞU TETİKLİYOR

HABER: ALMİNA ESRA BABAR

“Sevgi Ötesi Enerji” ve “Sarkaç” isimli iki adet kitabı bulunan kişisel gelişim, evlilik ve ilişki danışmanı, yazar Sevgi Keleş'in üçüncü kitabı “Her gün Bir Mucize” raflarda yerini aldı. Yazar  Keleş, sosyal medyanın insanları mutsuzlaştırdığını belirterek şunları söyledi: “Günümüzde insanlar daha mutsuz. Sosyal medyanın aktif kullanılması ve başkalarının sosyal medya sayfalarına fazla vakit ayıran ve karşılaştırmalar yapan kişilerde olumsuz duygulara kapılabiliyor. Devamlı olarak kıyaslama içine girerek mutsuz ve hayatından memnuniyetsiz olabiliyor. Mucizeyi kendinde aramak yerine sosyal medyada özellikle de gerçeği yansıtmayan rötuşlanmış fotoğraflarda arıyor.”

MUCİZE İNSANIN KENDİSİ

“Her gün Bir Mucize” isimli kitabının tamamen kişinin kendi yaşamının dönüşümü için yazdığını belirten Keleş, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kitabı kişinin yaşam dönüşümünde hayata daha farklı bakabilmesi için yazdım. Kişiler mucizeyi bekliyor asıl mucize kişinin kendisidir. Kişi maalesef değişim fikrini kolay kabullenemiyor. Öncelikle mucizeye yer açmaları gerekli. 

Herkesin mucizesi kendine özeldir. Geçmişten kurtulmak ve olumlu düşünerek hayata direnmeden mucizelere yer açabilir.”

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Yazar Sevgi Keleş: SOSYAL MEDYA MUTSUZLUĞU TETİKLİYOR
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