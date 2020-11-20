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Yazar Ersin Faikzade Gala Gelirini Depremzedelere Bağışladı...

Yazar Ersin Faikzade “Aşktan Ölmek - Prenses Süreyya Kitabı” nın Gala ve İmza gününde elde edilen tüm geliri İzmir’de yaşayan depremzedelere bağışladı

20 Kasım 2020 Cuma 15:03
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Yazar Ersin Faikzade Gala Gelirini Depremzedelere Bağışladı...

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

2020 Dünya Barış Elçisi Yazar Ersin Faikzade 13 Kasım Cuma günü Kilercibaşı Köşkü’nde “Aşktan Ölmek - Prenses Süreyya Kitabı” nın Gala ve İmza gününde elde edilen tüm geliri İzmir’de yaşayan depremzedelere bağışladı.

Yazar Ersin Faikzade, “İzmirli olarak yaşanan deprem felaketinden olumsuz yönde çok fazla etkilendiğini, çok büyük üzüntü duyduğunu bildirerek bir damla da olsa konuya dokunmak istedim” dedi...

Kitabın Gala’sında şunları ifade etti...“Yıkılan bir nizam, sürgüne uğramış bir bayan, okuyucunun kalbine dokunacak kocaman ve hüzünlü bir aşk var. Dünyanın merak ettiği o devrin gerçekleri var” diyerek, yaşanan bu ulusal felakete duyarsız kalmanın mümkün olmadığını, şahsı adına bu manalı gecede bu türlü bir hassaslık ile katkı sağlamanın onurunu yaşadığını, gereken ilginin milletimiz olarak gösterildiğini ve her vakit gösterileceğinin de altını çizdi.

Önce Vatan Gazetesi

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