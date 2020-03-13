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YAZA GİRERKEN SIKILAŞMANIN KEYFİNİ YAŞAYIN

Baharın gelmesiyle birlikte yaz için hazırlıklar başladı. Doğa kendini yaza hazırlarken, insanlar da yaz ayları yaklaşınca kilo verme çabasına giriyor. Fakat kilo vermek öyle kolay bir iş değil. Bilinçsizce yapılmaması gerekli. Her şeyden önce sağlıklı ve doğru bir şekilde kilo vermek önemli.

13 Mart 2020 Cuma 16:46
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YAZA GİRERKEN SIKILAŞMANIN KEYFİNİ YAŞAYIN

AYŞEGÜL BEDİR AKOSMAN

İSTANBUL

Sağlıklı kilo verebilmek içinde dikkat edilmesi gereken en önemli iki unsur; kişiye uygun sağlıklı bir beslenme programı ve spor.

Spor yapıp ve kendinize uygun diyeti belirledikten sonra kilo verme sürecini hızlandırmak için bazı yardımcı uygulamalar tercih edilebilir. Örneğin kilo vermeye ve sıkılaşmaya yardımcı termal kıyafetler bu konuda işe yarar çözümler sunuyor.

Bu konuda She Body termal tayt yapısı, itibariyle sıkılaştırıcı ve toparlayıcı bir etkiye sahip. Üç katmanlı esnek neoteks kumaşa uygulanan özel işlemlerle üretilen bu tayt, siz hareket halindeyken vücuda sürtünerek yağların erimesine yardımcı oluyor ve ödem attırıyor. Bu sayede kontrollü bir şekilde sıkı bir vücuda sahip olmayı sağlıyor.

Spor ve diyetle desteklendiği takdirde etkisini daha çok gösteren She Body termal tayt, günlük hayatta rahatlıkla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Özellikle spor yaparken giyildiğinde etkisini iki katına çıkarır. Bölgesel incelme sağlayarak vücudun biçim almasına katkıda bulunur. Öte yandan terleme yoluyla sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur.

Giyildiği andan itibaren kalçayı daha dik ve toplu, bacakları ise daha ince ve sıkı gösterir. Düzenli kullanımda göbek, yan simitler, basen ve kalçaların toparlanmasını sağlar, etkisi ise kalıcıdır. She Body Termal Tayt - 0553 730 80 41

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