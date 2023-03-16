MİNE KAPUSUZ

Yeni yıla Mars karşınızda İkizler burcunda 7. Evinizde retro pozisyonda başlıyoruz ve Merkür’de Oğlak burcunda ikinci evinizde retroda yani maddi kaynaklarınız ve ikili ilişkileriniz gündemde olacak. Bu alanla ilgili temizlik yapma zamanıydı, sizi kışkırtan ve maddi manevi yoran insanlardan uzaklaşma vaktiydi. Kiminiz boşandınız, kiminiz evlendiniz ama aile içersinde gündemleriniz bitmedi, kiminizin köklerle ilgili gündemleriniz oluştu, kiminiz taşındınız, çevre ile ilgili sıkıntı yaşadınız, şimdi buraların artık toparlandığı, buralarla ilgili kesin ve net duruşlar sergileyeceğiniz bir döneme doğru giriş yapacaksınız. Bu etkileri, özellikle Şubat ayından sonra daha net hissediyor olacaksınız

20 Aralık 2022’de Jüpiter Koç burcuna beşinci evinize taşınıyor. Yeteneklerinizi sahnelemek açısından güzel bir dönem olacaktır. Bazılarına bebek getirebilir, varsa çocuklarınızın hayatı ile daha fazla ilgilenebilirsiniz, bazılarına yaptığı yatırımlardan dolayı çok güzel kazançlar getirebilir, bazılarına ilişki, aşk getirebilir, ilişkim var diyorsanız bir üst seviyeye taşıyıp evlenebilirsiniz. Sevgili Yaylar, bu biraz eğlence, hayattan keyif alma, aşkı doya doya yaşama, varsa çocuğuna zaman ayırma, hobilerle uğraşma zamanı, sizler için güzel bir süreç olacak.

Jüpiter 16 Mayıs’ta Boğa burcuna altıncı evinize taşınıyor. 30 Mayıs’ta da Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü kavuşuyor, iş kurabilirsiniz, işyeri açabilirsiniz, işyerinde gündeminiz çok yoğun olabilir. Çalışmıyorum diyorsanız, günlük rutin işleriniz çoğalabilir, evcil hayvan alma olasılığı da yüksek olabilir.

Jüpiter 6. evde köle gibi çalıştırır, yoğunluğunuz hat safhada olabilir. Burada kilo almayla, şekerle ilgili biraz atalet verebilir, bir şey yapmak istemeyebilirsiniz ama ne kadar olsa çalışmaya da zorlayacaktır. Spora başlamak anlamında Jüpiter, bu alanda çok güzel çalışacaktır. Sağlık probleminiz varsa toparlayabilirsiniz. Jüpiter Boğa burcunda yemek yemeyi arttırabilir, kilo alabilirsiniz, dikkatli olmanızı öneririm.

Satürn, 7 Mart’ta 3 yıl misafir kalacağı Balık Burcuna dördüncü evinize geçiş yapıp yerleşiyor. Evlendiyseniz hayat arkadaşınızla yaşadığınız alanın sorumluluklarını alabilirsiniz, evli değilseniz evliliğe merhaba diyebilirsiniz, yeni düzen kurabilirsiniz, aile büyüklerinizin sağlık sorunları gündeme gelebilir. Gayrimenkullerle ilgili miraslık konular olabilir, evden çalışma, evden iş yapma gibi ev sorumlulukları oluşabilir.

23 Mart’ta Plüton Kova burcuna üçüncü evinize geçiyor ve küçük bir fragman gösteriyor olacak. Burada yine çevreniz değişebilir, iletişiminiz farklı olacaktır. Bu alan araç değiştirmek, araç almak satmayı da gösterir, teknolojiye daha çok ayak uydurabilirsiniz, dijital medyada iş yapıyorsanız buraları daha çok aktive edecektir, yazmak çizmek anlamında da güzel çalışacak gibi görünüyor. Buraları iyi değerlendirin Sevgili Yaylar, bu alanda güzel destekler alıyorsunuz özellikle ilk dekanda doğanlar için şahane çalışıyor olacak. Plüton’un bu transiti iletişim, kendinizi ifade etmek, ön planda olmak, seyahatler yapmak, tanıtımlar yapmak, istediği işi yapmak gibi süreçleri tetikliyor olacak. Uranüs Yay olanlar için de sürprizli gelişmeler olabilir.

3 Mayıs’ta Plüton Kova burcunda geri hareketine başlıyor. 11 Haziran’da Oğlak burcuna ikinci evinize geçiş yaparak retrosuna burada devam ediyor. Sistem burada maddi yatırımlarınızı ve özdeğerinizi sorgulatıyor. Akıllanmış mısınız, akıllanmamış mısınız, paranızı nasıl kullanıyorsunuz, özdeğerinizi biliyor musunuz, herkese hak ettiğinden fazlasını mı veriyorsunuz diye bu alana geri geliyor.

21 Ocak 2024’de Plüton artık Kova Burcuna tamamen taşınıyor ve 17 yıl üçüncü evinizde misafir olacak. İşte burada Kova burcunda yaşadığınız fragmanı tekrardan üstünden geçerek ilerliyor olacaksınız hayatınızda buralarla ilgili dönüşeceğinizi dönüştüreceğinizi gösteriyor.

Venüs 24 Temmuz’da 28° Aslan Burcunda dokuzuncu evinizde geri hareketine başlıyor ve 5 Eylül’de 12° Aslan Burcunda retrosunu bitiriyor. Geçmişte yarım bıraktığınız bir eğitim olabilir, mahkemelik bir süreç varsa tekrar üstünden geçerek sonuca bağlanabilir, ummadığınız kişiler karşınıza çıkabilir, eski tanıdıklarınızdan destek alabilirsiniz. Bazıları için olumlu bazıları için de biraz zorlayıcı olabilir, her halükarda geçmiş konunun kapanması ile alakalıdır. Alacağınız, hak ettiğiniz bir süreç varsa, zaten Koç ve Terazi aksındaki tutulmaların artık aktive olduğu bir dönem, hakkınız olan şeyleri alma zamanı. Burası biraz sıkışıklık getirebilir, fazla takılmayın, bir şekilde hakkınız olan size gelecektir ama biraz sancılı geçecek gibi görünüyor

Bu sene 4 tutulmamız var, ilki 20 Nisan’da 29° Koç Burcunda beşinci evinizde kuzeyli hibrit güneş tutulması gerçekleşecek. Dediğim gibi hamilelik olabilir, hobilerden para kazanmak olabilir, yeteneklerinizi daha çok sahnelemekle alakalı olabilir, yeni bir ilişkinin başlaması veya var olan ilişkinin daha üst seviyeye taşınmasını tetikleyebilir. Bu alanlarda çok güzel etkiler alacaksınız, bu anlık değil yavaş sirayet eden bir etki olacak. Bu tutulma aslında size çok yarayacak Sevgili Yaylar, çünkü yükseleninize çok güzel bir üçgen yapıyor olacak. Sadece yükselen Yaylar için değil güneşi veya ayı Yay olanlara da çok güzel nasipler kısmetler bırakıyor olacak, özellikle son dekanda olanlar için daha etkili olacaktır.

5 Mayıs’ta 14° Akrep Burcunda on ikinci evinizde güneyli ay tutulması olacak. Arkanızdan çevrilen işleri, hakkınızdaki konuşmaları duyabilirsiniz. Biraz psikolojik olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz, bazılarınızın psikolojik anlamda çöktüğü alan olabilir ama her türlü güçlü ve sağlıklı kalacağınızı düşünüyorum. Çünkü Yayların ana teması, umutlar en son ölür, o yüzden buraları kolaylıkla toparlayacağınızı düşünüyorum Sevgili Yaylar

14 Ekim’de 21° Terazi Burcunda on birinci evinizde güneyli güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulma, eski çevreniz, eski dostlarınız, eski arkadaşlarınızı tekrar gündeme getirecek. Burada sıkıştığınız alan her neyse Sevgili Yaylar, sistem önünüzün açılması için size yardım ediyor olacak.

28 Ekim’de 5° Boğa Burcunda altıncı evinizde kuzeyli ay tutulması ile sistem kadersel olarak sizi bu alana itecek. Özellikle ilk dekanında doğanlar için burası çok etkili olacak, sistem bir şekilde sizi sağlık alanında tarayabilir, sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Gökyüzü artık iş hayatınızı değiştirmek, kendinizi ve hayata karsı bakışınızı yenilemek anlamında sizi ciddi anlamda testten geçiriyor. Bazılarınız evden çalışabilir, bazılarınız için bir ortaklık olabilir, birden fazla iş yapmak zorunda kalabilirsiniz, yaptığınız işin dışında ek bir iş yapabilirsiniz. Temponuz yoğun olacak, çünkü Jüpiter de orada, günlük rutinleriniz haliyle çok yoğun ilerliyor olacak Sevgili Yaylar

Gelelim Merkür retrolarına, bu yıl 4 tane Merkür retromuz var. İlkini zaten biz yıla girerken Oğlak burcunda ikinci evinizde yaşadık.

22 Nisan’da Merkür 15° Boğa burcunda altıncı evinizde retrosuna başlayıp, 16 Mayıs’ta geri hareketini bitiriyor. Burada sağlık, günlük rutin işleriniz ve iş hayatınız ile ilgili kafalarınız biraz karışık olabilir. Aynı zamanda dostlar, arkadaşlar, sosyal çevreyle ilgili de kafanız karışık olabilir, iletişimde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Elektronik eşyaların gazabına uğrayabilirsiniz, özellikle çalışma hayatı içerisinde olanlar için telefonların, bilgisayarların, yedeklenmesi gereken yazışmaların, sözleşmelerin kontrol edilmesi çok önemli olacaktır.

24 Ağustos‘ta Merkür 21° Başak burcunda retrosuna başlıyor, 16 Eylül’de 8° Başak burcunda geri hareketini bitiriyor. Sistem kariyer hayatınızda sizi değişikliğe itmek istiyor, var olan statünüzün değişmesi de söz konusu olabilir. Zihin çok kalabalık, ikili ilişkilerde çok yoğun yanlış anlama ve anlaşılmalar olabilir, elektronik eşyalar ve yazışmalarda problem çıkabilir. Var olan statünüzün değişmesi ile ilgili almanız gereken eğitimler veya kazanmanız gereken bir dava varsa buraları tamamlayarak ilerleme zamanı gibi düşünebilirsiniz.

14 Aralık Merkür 8° Oğlak Burcunda ikinci evinizde retrosuna başlıyor. Burada maddi değerlerinize tekrar bakmanız gerekiyor, yaptığınız yatırımlar doğru mu, işten çıkarsanız elinizde ne kalır veya ikili ilişkilerde fazla mı para harcadınız, ortaklığı ayırırsanız ne olur, boşanırsanız ne olur. Bu alanda neyi yanlış yaptığınızı sorgulayacaksınız.

Merkür 23 Aralık’ta Yay burcuna yükseleninize geçiyor ve 3 Ocak 2024’te 22° Yay burcunda geri hareketini tamamlıyor. Bu etki bütün alanları tetikleyecektir, hangi alanı revize etmeniz gerektiğini siz biliyorsunuz, verdiğiniz ani kararları toparlamanız gereken bir süreci gösteriyor. Bambaşka bir sayfa ve yaşam alanına doğru geçiş yapmanızı isteyen bir gökyüzü var.

Sevgili Yaylar, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum ve geçişiniz kolay olsun diyorum.

Sevgiyle kalın,

Astrolog Mine Kapusuz