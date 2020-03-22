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Yaşlıların kolonyası 'Örümcek Adam'dan

ANTALYA'da, 'Spiderman' (Örümcek Adam) kostümüyle insanların sevgisini kazanan Burak Soylu (27), koronavirüse farkındalığı artırmak için yaşlılara kolonya ikram edip, evde vakit geçirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Örümcek Adam, tedbir amaçlı evinde kalan insanlara sokaklarda müzik eşliğinde dans ederek, moral verdi.

22 Mart 2020 Pazar 08:38
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Yaşlıların kolonyası 'Örümcek Adam'dan

Antalya'da, 'Örümcek Adam' kostümüyle kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaşan Burak Soylu, yaptığı hareketlerle kısa sürede insanların sevgisini kazandı. Film karakteri Spiderman'i Antalya sokaklarında canlandıran Soylu, koronavirüse dikkati çekmek için vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yaptı. Caddelerde insan yoğunluğu bulanan yerlerde tedbir amacıyla sosyal mesafeyi korumaları çağrısı yapan Antalyalı Örümcek Adam, konuştuğu kişilere sağlıkları için bir metreden az yaklaşmamalarını söyledi.

Kostümüyle caddede dolaşan 'Örümcek Adam' yaşlılara kolonya ikram edip, sağlıkları için evden dışarı çıkmamaları uyarısı yaptı. Soylu'nun uyardığı bir kişi, güneşlenmek için dışarı çıktığını ve kısa süre sonra evine döneceğini söyledi. Yanında oturan Ahmet Koca, "Ben 92 yaşındayım. Ömrüm dolmuş zaten" diyerek çevresindekileri şaşırttı. Örümcek Adam kostümlü Soylu da yaşlı adama evde kendine iyi bakmasını önerdi.

Cadde ve sokaklarda elindeki hoparlörde çalan müzik eşliğinde dans ederek dolaşan Burak Soylu, koronavirüs tedbiri amacıyla evden çıkmayanlara da moral oldu.

Koronavirüse dikkati çekmek ve insanların evde vakit geçirmeleri için uyarmak amacıyla sokakta dolaştığını anlatan Soylu, "Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak için kostümümü giydim. Yaşlılara kolonya dağıtıp evde kal çağrısında bulundum. Evde kalan ailelere moral vermek için sokaklarda dans ettim. Kostümümü insanların gerçekten evde kalmaları için giyindim. Bu şekilde güzel mesaj vermek için çaba sarf ettim" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Örümcek AdamKolonyaYaşlıHastaKoronavirüsCovid19SalgınPandemi
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