'Yaşamaz' denilen prematüre buzağıyı, Hiranur'un sevgisi hayata bağladı

SİVAS'ın Hafik ilçesine bağlı Sofular köyünün muhtarı Fatih Yıldırım, (43) erken doğum yapan ineğinin buzağısına evde bakmaya başladı. Yıldırım’ın kızı 5 yaşındaki Hiranur’un 'Benekli' adını verip yakından ilgilendiği buzağı, kısa sürede toparlanıp ayağa kalktı. Hiranur’un uyurken bile yanından ayrılmadığı buzağı, gelişimini sürdürüyor.



Hafik ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Sofular köyünde hayvancılıkla uğraşan Muhtar Fatih Yıldırım'ın gebe ineği aniden rahatsızlandı. Sancıları artan hayvan normal bir ay erken doğum yaptı. Yıldırım 10 kilogram dünyaya gelen prematüre buzağıyı üşümesin diye evine götürdü. Yıldırım, soba kenarına koyduğu sandıkta, buzağıya bakmaya başladı.



Veterinerlerin yüzde 20 yaşama ihtimali verdiği buzağıyı Yıldırım'ın 5 kız çocuğundan en küçüğü olan Hiranur, ‘Benekli’ ismini verdi. Hiranur’un sevgiyle bakıp birlikte uyuduğu buzağı, kısa sürede toparlanıp ayağa kalktı.



‘HİRANUR ONU BIRAKMIYOR'



Buzağı ile kızı Hiranur arasında bir bağ oluştuğunu söyleyen Fatih Yıldırım, "Benekli'nin annesi hamileydi ve aniden rahatsızlandı. Doğum yapmasına daha 1,5 ay vardı. Sancıları aşırı derecede arttı ve doğurmak zorunda kaldı. Doğumun ardından buzağıyı eve getirdik. Kızım Hiranur ile birlikte ilgilendik, biberonla besledik. Bütün ihtiyaçlarını biz karşıladık. Doğduğunda dişleri, tırnakları ve tüyleri yoktu. Bize çok alıştı ama en çok da Hiranur'a alıştı. Hiranur buzağıyı kucağında büyüttü. Sürekli ilgileniyor ve bağı hepimizden daha kuvvetli. Benekli büyüdüğünde mecburen ahıra götürmemiz gerekecek ama Hiranur onu bırakmıyor. Şu an burada evimizin içinde bakıyoruz. Kızım mutfağa, salona gidiyor o da onun peşinde. Hiranur nereye giderse onu takip ediyor. Bazen geliyorum oyun oynarken yorulmuş birlikte uyumuşlar. İkisinin üzerini de örtüyoruz" dedi.



'ÇOK ŞÜKÜR ÖLMEDİ'



Benekli'nin 10 kilogram olarak dünyaya geldiğini söyleyen Yıldırım, "Veterinerle görüştük. Yüzde 20 ihtimal vererek '1,5 ay erken doğan buzağı yaşamaz' dediler. Ama öldürmeyen Allah öldürmedi. Şu an durumu iyi ve sağlığı yerinde. Bundan sonra da bir şey olmayacağını söylediler. Ancak dediğim gibi bu noktaya dek bize sürekli 'yaşamaz ölür' dediler. Çok şükür ölmedi ve riskli dönemi atlattı. Artık bizimle yaşıyor" diye konuştu.



Hiranur Yıldırım ise, "Oyun oynuyorum, biberonla emziriyorum, birlikte yatıyoruz. Benekliyi seviyorum" dedi.