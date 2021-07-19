Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1351.59
ALTIN
497.07
DOLAR
8.5803
STERLİN
11.7763
EURO
10.1322
Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim...
Mardin Artuklu Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alıyor
Mardin Artuklu Üniversitesi 20...
Haliç Üniversitesi 86 Öğretim Üyesi alıyor
Haliç Üniversitesi 86 Öğretim...
Onarım işi yaptırılacaktır
Onarım işi yaptırılacaktır
Profesör alım ilanı
Profesör alım ilanı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yasaklar bitti, nikah rekoru kırıldı 

İZMİT Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçede bir haftada 134 çiftin nikahını kıyıldığını, bu sayının son 18 yılın rekoru olduğunu belirtti. Hürriyet, "Pandemi nedeniyle nikahlara ara verilmişti. Erteleyenler olmuştu. Bu dönemde, tabii herkes nikahlarını yaptırmak istedi. Onunla birlikte biz bu sene rekor kırmış olduk" dedi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:31
7 Okunma
Yasaklar bitti, nikah rekoru kırıldı 

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen çiftler, normalleşmenin başlamasıyla birlikte soluğu nikah salonlarında aldı. İzmit Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlerin oluşturduğu yoğunlukla nikah rekoru kırıldı. İzmit Belediyesi’ne ait 7 salonda bir haftada 134 nikah kıyıldı. Bu sayının son 18 yılda, bir haftada kıyılan en fazla nikah olduğu belirtildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu sene nikahlarda İzmit’te son 18 yılın rekorunu kırdık. 3-11 Temmuz tarihleri arasında 134 tane nikah kıydık. Daha öncelerinde 100’e yakın nikahlar olurken, bu sene ciddi sayıda arttı nikah sayılarımız” dedi.

Pandemi nedeniyle nikahlarını erteleyenlerin normalleşmeyle birlikte hayatlarını birleştirdiğini belirten Başkan Hürriyet, “Pandemi nedeniyle nikahlara ara verilmişti. Erteleyenler olmuştu. Bu dönemde, tabii herkes nikahlarını yaptırmak istedi. Onunla birlikte biz bu sene rekor kırmış olduk. Bu konuda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına, en doğru ve en makul hizmeti vermek adına hizmetlerimizi olabildiğince ücretsiz yapmaya ve sosyal belediyecilik anlayışını hakim kılmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatma Kaplan HürriyetIzmitDüğünKoronavirüsPandemiYasak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atölye malzemeleri satın alınacaktır
Atölye malzemeleri satın alınacaktır
Kapadokya’da bayram hareketliliği 
Kapadokya’da bayram hareketliliği 
354 kilometrelik Akşehir Gölü, gölet haline geldi 
354 kilometrelik Akşehir Gölü, gölet haline geldi 
Kurban Bayramı'nda 'acemi' kasaplara uyarı
Kurban Bayramı'nda 'acemi' kasaplara uyarı
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Nazlı Aksu’dan  Harika Tasarımlar
Nazlı Aksu’dan  Harika Tasarımlar
'Meyve çekirdekleri çöp olmasın' farkındalığı başlattı
'Meyve çekirdekleri çöp olmasın' farkındalığı başlattı
Erzurum'dan getirdiği boğası ile uyuyor
Erzurum'dan getirdiği boğası ile uyuyor
Lösemi mücadelesine 5 yıldızlı tatil desteği
Lösemi mücadelesine 5 yıldızlı tatil desteği

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma