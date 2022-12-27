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"Yaşa Çocuk Derneği"nden Onkoloji Çocukları İçin Anlamlı Kermes 

2019 yılında kurulan “Yaşa Çocuk Derneği” iki temsilciliğe ulaştığı üçüncü yılında ERB Organizasyon desteği ile  başarılı bir kermese daha imza ATTI. 

27 Aralık 2022 Salı 19:15
"Yaşa Çocuk Derneği"nden Onkoloji Çocukları İçin Anlamlı Kermes 

İZMİR

ASLI MERCAN SARI

 İki gün süren İzmir Alsancak Gar’ındaki kermese gelen yüzlerce İzmirli alış veriş yaparak derneğe destek oldular. 


Başkan Selma Özdemir,  amaçlarının  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi’nde yatan  ihtiyaç sahibi çocuklara yardım olduğunu belirterek,

“2019 yılında kurduğumuz derneğimiz hepinizin destekleri ile çok şükür 3 yıl içinde Karşıyaka Yerleşke ve Bornova olarak 2 temsilciliğe ulaştık,

Amacımız öncelikli olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisinde yatan ve tedavileri için farklı illerden uzak ilçelerden gelen ihtiyaç sahibi çocuklarımıza destek olmaktır,

ERB Organizasyonun ev sahipliği yaptığı bu güzel etkinlikte katkıları ve destekleri ile yanımızda olan tüm Yaşa Çocuk Derneği Üyelerimize,Gönüllülerimize  ve varlıkları ile güçlendiğimiz Değerli Yönetim Kurulu Üyelerimize çok teşekkür ederiz.  

Bize büyük bir aile olduğumuzu her fırsatta hatırlatan güzel dostlarımız ile “tut elimden" diyen tüm ihtiyaclı çocuklarımızın elinden tutacağız.

Ayrıca Yönetim kurulu üyelerimiz İrfan Erol ve halkla ilişkiler sorumlumuz Songül Şengül'e mutlu yıllar diliyoruz ” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

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