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YAŞA ÇOCUK DERNEĞİ

‘’Tut Elimden’’

26 Nisan 2021 Pazartesi 17:30
5 Okunma
YAŞA ÇOCUK DERNEĞİ

ASLI M. SARI

İZMİR

Derneğimiz kendilerini çocuklara adamış 12 gönüllü kurucu üye tarafından 05.08.2019 tarihinde kurulmuştur. Bizler, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi çocuk onkoloji bölümünde yatan çocuklar başta olmak üzere pediatri, organ nakli ve yeni doğan servislerinde tedavi gören tüm ihtiyaç sahibi çocukların ve ailelerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak, tedavileri süresince gerekli ilaç ve kan desteğinde bulunmak, psikolojik desteğe ihtiyacı olanlara destek sağlamak amacıyla çalışmaktayız.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar olan bu kısa dönemde çok önemli çalışmalar, bağışlar ve etkinlikler gerçekleştirdik. Bunlardan bazıları şöyledir;

* Kan ve organ bağışı. 

* Hasta çocuk ve ailelerinin ihtiyaçlarını giderme.

* Hasta çocuk ailelerine hasta hakları, beslenme, davranış ve psikolojik destek eğitimi.

* Abla –Kardeş projesi ile çocukların eğitimine destek.

* Hasta çocuk annelerine mesleki eğitim kursları verme ve ürün destek projesi.

* Anne mutfağı ve K.İ.T mutfağına sürekli destek.

* Pandemi sürecinde hastanelere ve onkoloji servisine maske, sperlik, önlük, eldiven, dezenfektan temini.

Bu süreçte Zoom üzerinden sosyal farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

* İzmir depreminde birçok aileye ve özellikle çocuklara yardımlarda bulunduk. Deprem bölgesinde faaliyete geçirdiğimiz Çocuk Oyun alanı sayesinde, gönüllü uzmanlarımızla birlikte çocuklarımızın ve ailelerinin deprem tramvasını atlatmasını sağladık.

* İzmir’in birçok bölgesinde yardım amaçlı kermesler düzenlendi.

* Dernek merkezimizi, her türlü yardım, eğitim ve etkinlik yapacak şekilde düzenledik.

* Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesini Konak Belediyesi ve Hastanemiz ile beraber muhteşem bir Oyun ve etkinlik alanına çevirdik.

 Çalışmalarımızı duyurmak ve farkındalığı artırmak amacıyla;

* Ulusal ve uluslararası panel ve sempozyum düzenlemek

* Konser, Tiyatro, Sergi, Yemekli toplantılar, Geziler ve özellikle çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler düzenlemek,

* Federasyon kurmak ya da bir federasyona katılmak,

* Temsilcilikler açmak,

* Gazete, Dergi, Kitap gibi yayınlar çıkarmak hedefimiz olacaktır. 

Türkiye’nin her yerinden bize ulaşan öncelikle ihtiyaç sahibi ve hasta çocuklara ulaştık.

ÇOCUKLARIN YAŞAMASI İÇİN ELLERİNDEN TUTTUK TUTMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ…

YAŞA ÇOCUK DERNEĞİ

Anahtar Kelimeler:
YAŞA ÇOCUK DERNEĞİTut ElimdenİzmirAslı M. Sarıönce Vatan
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