YARIM ASIRI GEÇMİŞ MESLEK HAYATINA BİR ÖDÜL DAHA EKLEDİ

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Türk Basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına konulan TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu. Bu anlamlı ödül gazetemiz Önce Vatan ve bünyemizdeki Yeni Çağrı Gazetesi’nin kurucusu imtiyaz sahibimiz Abdullah Akosman’a da takdim edildi





Türk basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına verilen TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Töreni 4 Kasım 2021 Perşembe Günü saat 14:00’da Burhan Felek Konferans Salonu’nda Covid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti.

ABDULLAH AKOSMAN: 56 YILDIR GAZETECİLİK YAPIYORUM

70 yaşından gün almış meslekte 50 yılını doldurmuş üyelerinden ‘Seçici Kurulu’n yaptığı değerlendirme sonunda TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne değer görülenler arasında Abdullah Akosman’da vardı. Ödülünü TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir’den alan İmtiyaz sahibimiz Abdullah Akosman duygularını şöyle paylaştı; “Değerli meslektaşlarım hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ülkemizin en ciddi en köklü meslek kuruluşlarından biridir. Kuruluş tarihi aynı zamanda benim de doğum tarihimdir. 56 yıldır gazetecilik mesleği içerisinde bulunuyorum. Bu ödülü bana layık gören TGC’ye teşekkür ediyorum, hepinizi saygı ile selamlıyorum”



BU YIL 16 GAZETECİ ÖDÜL ALDI

Gerçekleşen ödül gününde, Turgay Olcayto (Başkan), Orhan Erinç, Adnan Özyalçıner, Niyazi Dalyancı, Esat Yılmaer, Arif Esen, Sibel Güneş (Yazman), Hüseyin Irmak, Hilmi Hacaloğlu’ndan oluşan Seçici Kurul bu yıl 16 gazeteciye ödül verdi. Mesleğe verilen katkılar için Yönetim Kurulu’ tarafından her bir ustaya teşekkür edildi.



1983 yılından bu yana düzenlenen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri’nde bu yıl 70 yaşından gün alan ve meslekte 50 yılını tamamlayan Abdullah Akosman, Ahmet Derman Bayladı, Alaettin Bahçekapılı, Atilla Hamzaçebi, Aydın Engin, Başak Doğru, Ceyhan Baytur, Çetin Yiğenoğlu, Erden Güley, ipek Çalışlar, Melek Dener, Mete Ongan, Necla Zarakol, Salim Çam, Tevfik Akbaş, Ülkü Angılı’yı ödüle değer gördü.

Değerli Üyemiz Sayın Abdullah Akosman; 70 yaşından gün almış meslekte 50 yılını doldurmuş üyelerimiz arasından Seçici Kurulu’muzun yaptığı değerlendirme sonunda TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne değer görüldünüz. Sizi içtenlikle kutlar, mesleğe verdiğiniz katkılar için Yönetim Kurulu’muz adına teşekkürlerimizi sunarız.



ABDULLAH AKOSMAN

1946 yılında Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nin ardından İstanbul İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mesleğe 1967 yılında Bugün Gazetesi’nde başladı. 1966-1971 yılları arasında Bugün Gazetesi’nde yazı yazdı ve sanat köşesini yönetti. Daha sonraki yıllarda Bab-ı Ali’de Sabah ve Hakimiyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 1980-1983 yılları arasında Yeni Çağrı isimli aylık kültür sanat dergisini yayınladı.

1993 yılında, günlük yayın yapan Ayrıntılı Haber Gazetesi’ni satın aldı. 2001 yılında Önce Vatan Gazetesi’nin yayınlamaya başladı. Gazete, halen günlük olarak ulusal basında yayınlanıyor. Genç Şairler Şiir Antoloji’ni ve Yeni Çağrı Şairleri Antoloji’ni yayınladı. Evli, iki çocuk babası. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

Değerli Üyemiz Sayın Abdullah Akosman; 70 yaşından gün almış meslekte 50 yılını doldurmuş üyelerimiz arasından Seçici Kurulu’muzun yaptığı değerlendirme sonunda TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne değer görüldünüz. Sizi içtenlikle kutlar, mesleğe verdiğiniz katkılar için Yönetim Kurulu’muz adına teşekkürlerimizi sunarız.

Gönül Oya Akosman; Ailecek, Gazeteciler Cemiyeti’nin verdiği, 50 yılı aşan gazetecilik hizmeti için eşim Abdullah Akosman’ın, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülünü almasından dolayı gurur duyuyoruz

Funda Akosman; Bizim mesleğimizde "BURHAN FELEK BASIN HİZMET ÖDÜLÜ" çok değerli ve onur verici bir ödüldür. ‘ÖNCE VATAN" ve YENİ ÇAĞRI Gazetelerimizin imtiyaz sahibi canım babam 56 yıllık kesintisiz gazetecilik üzerine Burhan Felek Basın Hizmeti Ödülü almaya seçildi, camianın ak sakallılarından, seninle gurur duyuyoruz babacığım