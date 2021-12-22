Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,889.04
ALTIN
717.98
DOLAR
12.49
STERLİN
16.69
EURO
14.12
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
44 adet iş yeri satılacak
44 adet iş yeri...
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yaralı hayvanlara adanmış bir ömür

Gaziantep'te memur emeklisi Cemal Güneş (57), 35 yıldır sokak hayvanlarına yardım ediyor. Yolda gördüğü yaralı bir köpeği tedavi ettirerek başladığı serüvenini 35 yıldır sürdüren Güneş, kurucuları arasında olduğu dernek aracılığıyla da yaralanan ya da işkence gören hayvanların tedavisi için seferber oluyor, günlerini kedi ve köpekleri besleyerek geçiriyor.

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:52
9 Okunma
Yaralı hayvanlara adanmış bir ömür

GAZİANTEP - Memur emeklisi, 1 çocuk babası Cemal Güneş, 35 yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğü'nde görev yaparken, yolda otomobilin çarptığı yaralı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi. Köpeğin iyileşmesinde katkısı olduğu için mutluluk duyan Güneş, sonraki süreçte de hayvanların gönüllü bakıcısı oldu. Yıllarca hayvanların bakımını ve beslenmesini üstlenen, yaralı hayvanları tedavi ettiren Güneş, emekli olduktan sonra 2011 yılında Gaziantep Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'nin kurulmasına da destek oldu.

YARALI KÖPEK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Yaşamını hayvanlara adayan Cemal Güneş, ''35 yıldır bu işi yapıyorum. Son 10 yıldır da dernekleşerek resmi bir şekilde yapıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarına bakıyoruz. Yaralanan ya da işkence gören hayvanlara ulaşıp tedavilerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Güneş, "30 yıl kamu kurumlarında çalıştım ve sürekli yollarda gelip giderken sokak hayvanlarının yaralandığını, kimsenin sahip çıkmadığını görüyordum. Bu duruma çok üzülürdüm. Çünkü çoğu ya kazaya uğramış, araçlar çarpmış ya da insan şiddetine uğramış oluyordu. Kimse arkasını dahi dönüp bakmıyordu. Benim vicdanım elvermiyordu. Bir gün yaralı bir hayvan gördüm ama duramadım. Eve geldim uyuyamadım, kalkıp, gidip o hayvanı bulup veterinere götürerek tedavi ettirdim. Böylece memuriyet hayatım boyunca yaralı ya da işkence görmüş olan hayvanları kendi imkanlarımla tedavi ettirdim."

EMEKLİ OLDU, DERNEK KURDU

Emekli olduktan sonra hayvanseverlerle dernek kurarak, daha fazla hayvana yardım eli uzattıklarını, boş zamanlarında da kedi ve köpekleri beslediğini anlatan Cemal Güneş, şöyle konuştu:

"Dernek olarak bize ulaşanların ihbarı doğrultusunda yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlarımızı alarak barınağımıza getiriyoruz. Burada veterinerlerimiz tedavilerini gerçekleştiriliyor ve sonraki bakımlarını yapıyoruz. Daha sonra barınağımızda yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyoruz. Bunun dışında şehrin farklı noktalarında besleme alanları oluşturduk. Her gün bu alanlara giderek beslemelerini yaparak, günü hayvanlarla iç içe geçiriyoruz."

'BU, VİCDAN VE MERHAMET İŞİDİR'

Cemal Güneş, bir canlının yaralarını sarma duygusunun 'tarif edilemez' olduğunu ve ömrünü hayvanların arasında geçirdiğini söyleyerek, ''Genelde yaptığımız işten dolayı iyi tepkiler alıyoruz. Özellikle yaralı hayvanlar konusunda daha fazla destek bekliyoruz. Biz, sağlıklı hayvanları sadece besliyoruz. Bunun dışında yaralı ve sakat hayvanların ise tedavi ve bakımlarını üstleniyoruz. Ömrüm, hayvanların içinde geçti. Bu apayrı bir duygu, tamamen vicdan ve merhamet işi. Her hayvanın ayrı bir hikayesi var. Ömrüm yettikçe hayvanlara yardım etmeye devam edeceğim.''


DHA

Anahtar Kelimeler:
Yaralı Hayvanlara Adanmış Bir ömür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağrı'da gençlerden kuşlara sıcak yuva
Ağrı'da gençlerden kuşlara sıcak yuva
YILBAŞININ DEMİRBAŞ ÇİÇEĞİ KOKİNA
YILBAŞININ DEMİRBAŞ ÇİÇEĞİ KOKİNA
22 orman mühendisi alınacak
22 orman mühendisi alınacak
Kocaeli- AYTEPE / KUNGUL DAĞI
Kocaeli- AYTEPE / KUNGUL DAĞI
"Çocuğumu aç bırakıyorum"
"Çocuğumu aç bırakıyorum"
“PİLAV BY UĞURKAN EREZ” DE WINTERLAND’DE…
“PİLAV BY UĞURKAN EREZ” DE WINTERLAND’DE…
YÜKSELEN KOÇLAR 2022
YÜKSELEN KOÇLAR 2022
DeFacto’nun rengarenk yılbaşı kazakları ile yeni yıla renkli bir giriş yapın!
DeFacto’nun rengarenk yılbaşı kazakları ile yeni yıla renkli bir giriş yapın!
Nevşehir
Nevşehir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma