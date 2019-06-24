Washington Fenerbahçeliler Derneği gümbür gümbür geliyor

ANIL SURAL

WASHİNGTON DC



Fener Ol sloganıyla Fenerbahçe’ye yardım kampanyası hız kesmeden devam ediyor.



Fener Ol kampanyasına destek gecesinde biraraya gelen Fenerbahçeliler çekilişte Ipad, Fenerbahçe’nin imzalı forması ve bir çok hediyeler kazandı.



Başkent Washington ve Virginia ile Maryland eyaletlerinde yaşayan 100’ü aşkın Fenerbahçeli Meze Restoran’da bir araya geldi. Gecede Özgür Akkuş ve DJ Enes Akçay katılımcıları müzikleriyle coşturdu.



Washington’da dernek kurmak isteyen gönüllüler Fenerbahçe Spor Kulubü ile bağlantıda olduklarını ve dernek işlemleri için çalıştıklarını söyledi.



Organizasyona liderlik yapan iş adamı Erhan Türk Whatsapp grubuyla fikrin başladığını ve bugün dernek olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Türk, “ Bugün Fenerbahçe taraftarlarıyla buluştuk ve Fener Ol’a destek oluyoruz. Benzer organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Aramızda bize destek için gelen diğer takım taraflarları Türk sporunun dostluk ve centilmenlik üzerinde yükseldiğini kanıtladılar. Fenerbahçe Washington DC Derneği için çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe taraftarının buluştuğu gecede Fener Ol kampanyası çerçevesinde 10 bin dolara yakın para toplandı. Toplanan miktar kulübe elden teslim edilecek.





Haber: Anıl Sural



Fotoğraf: Rona Doğan





