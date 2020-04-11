VİTRİN NOTLARI

ORGANİK ALIŞVERİŞ NOKTALARI





MAZON GELENEKSEL KÖY ÜRÜNLERİ

İncir ve Zeytin denince midemize taht kuran ege’nin şirin ili Aydın Koçarlı ilçesinde hizmet veren Mazon Köy Ürünleri İncir –Zeytin, özellikle bölgeye özel Doğal ve Katkısız ürünler üretmeyi kendine ilke edinen aile şirketi mazon Kuru incir ,Odun ateşinde yapılan domates salçası , Zeytin Yağı , Sadece süt ile yoğurulmuş eriştesi ile ön plana çıkıyor. Türkiye’nin her iliden müşterisi olan firma yetkilisi Cihan Avcu başarılarını ,ürünlerinin sağlıklı ve lezzetli olmasından kaynaklı olduğunu vurguluyor.

İnstagram / mazon_koy_urunleri

NİLGÜN’ÜN BAHÇESİ

Nilgün’ün Bahçesi izmir helvacı köyünde Bir ailenin kendi yetiştirip ürettiği ürünleri kızları tarafından köylü pazarında satışa sunulmasıyla başlayan bir hikaye.

doğal ve ilaçsız yetiştirelen bu ürünler aynı şekilde işlenme aşamasında da kimyasal hiç bir madde içermemektedir. Salçalarını odun ateşinde kaynatılıp güneşte kurutmalarından zeytinlerinde sadece kaya tuzu ile işleyip yağ ile muhfaza etmelerine kadar. Ürünlerin her birinde bir köy kokusu ve doğal lezzet mevcut.

Şu an Satışlar kendi instagram sayfası olan ‘nilgününbahçesi’nden devam etmekte olup, sayfada ürünlerin yapılışı, yetiştirilişi ve muhteşem görseller bulunmaktadır. Nilgünün Bahçesini ziyaret etmeden geçmeyin egenin mis kokulu köy ürünlerinden deneyin derim.

İnstagram / nilgununbahcesi

HAFTANIN MEKANI

Bizimora Kokoreç / Gemlik

Akıllara ziyan, damaklara şenlik kokoreç ve İstanbul’da bulması zor Uykuluklu süt kuzu atom kokoreç Bizimora Kokoreç’de yenir diyorum ve noktayı koymak istiyorum. Bir yarımın sizi asla kesmeyeceğini söyleyip aç gitmenizi öneririm. Ustanın maharetinden midir, yoksa kuzunun tazeliğinden mi ama şimdiye kadar yediğiniz tüm kokoreçleri size unutturacak bir tat olduğunu söyleye bilirim. Özel paketleme sistemi ile türkiye geneline kargo sistemi var mutlaka denemelisiniz.





SOSYETEDE MASKE ÇILGINLIĞI

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Volkan Karataş’ın yurtdışından özel siparişle getirttiği Louis Vuitton marka maskesi olay oldu. Daha çok ödüllü projeleriyle adından bahsettiren genç sosyetik, giyim tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Volkan Karataş sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına şu notu ekledi ‘’ Hakikaten zor günler. En çokta golf oynamayı ve spor yapmayı özledim. Bu küresel salgın aslında yeni düzenin habercisi. Her şey eskiden daha iyi olacak.

Tropik lezzet sevenler için!

Pepsi Mango

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Pepsi, tropik lezzetlere yelken açmak isteyenler için yepyeni bir alternatif sunuyor, Pepsi Mango…

En çok tercih edilen tatlardan biri olan mango tadını kola ile buluşturan Pepsi Mango, içinizi serinletirken, efsane tadıyla da egzotik bir maceraya çıkarıyor.



DOĞUM GÜNÜNDE ANLAMLI KAMPANYA

Funda Arar, yaklaşan doğum günü vesilesiyle anlamlı bir kampanya başlattı.

İyilik Paylaş platformu üzerinden sevenlerine seslenen sanatçı, Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağış çağrısında bulundu: “Kanser hastası çocuklarımıza destek olalım.”

Türk pop müziğinin dev seslerinden Funda Arar’dan alkışlanacak hareket. Ünlü sanatçı, 8 Nisan’daki doğum günü vesilesiyle İyilik Paylaş platformu üzerinden anlamlı bir kampanya başlattı. Arar, yakınları ve sevenlerinden, kendisine hediye vermek yerine kanser hastası çocuklara yardım eli uzatmalarını istedi.

TUNA KİREMİTÇİ’DEN ÖRNEK BAĞIŞ



Kısa süre önce “İnsanlığın Öldüğünü Duydum Vol.1” adlı EP’sini çıkaran Tuna Kiremitçi, albümün ilk videosu “İz Kalmadan”ın tüm YouTube gelirlerini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne bağışladığını açıkladı. “Gün dayanışma ve sağlık çalışanlarımızın maddi-manevi yanında olma günü” diyen Kiremitçi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada herkesi videoyu izleyerek ve paylaşarak desteklemeye davet etti.

Kaynarca'dan % 50 indirim

Kaynarca Belediyesi halkın zorlu bir süreç içerisinde olmasından dolayı Belediye Meclisinde aldığı kararla 3 ay boyunca su faturalarında ayrım yapılmaksızın %50 indirime gidileceğini duyurdu.

Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker konuyla ilgili açıklama yaparken bu zorlu süreçte Kaynarca Belediye Başkanlığı olarak halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Açıklamasının devamında Başkan Türker konun detaylarını şu şekilde ifade etti: “Her zaman olduğu gibi yine değerli halkımızın yanındayız. Nisan-Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde 3 ay boyunca Ev ve İşyerlerinde Su Faturalarında% 50 indirim yapıyoruz.dedi .





EDİS’TEN CORONA’YA GÖNDERME: ‘PERİŞANIM!’

Ünlü sanatçı Edis, ülkece karantinada olduğumuz şu günlerde ‘Perişanım’ diyerek adeta gündemin nabzını tutuyor. Sözü Edis Görgülü’ye, prodüktörlüğü ise Bugy’e ait olan ‘Perişanım’ Urban tarzıyla da dikkat çekiyor. Edis’in evinde çekilen görüntülerle grafikler birleştirildi ve ortaya video klip çıktı… Klipte kullanılan animasyonlar New York ve Münih’te yapıldı, ‘corona’dan önce çekilmiş görüntüler kullanıldı. Klip, corona sebebiyle evden hiç çıkmadan ve yönetmenle yan yana gelmeden online olarak hazırlandı. Single bu gece tüm dijital platformlarda yayına girdi.

“KARANTİNA GÜNLERİNİN HİT PARÇASI PİJAMALAR”

BROOKS BROTHERS PİJAMA MODELLERİ%50 İNDİRİM İLE EDWARDS ONLINE’DA

Evde hiçbir kıyafet pijama rahatlığının önüne geçemiyor ve uğruna partiler düzenlenen pijamalar karantina günlerinde de birer hit olarak yolculuğuna devam ediyor. Günün uzun saatlerinde, cilde temas eden pijamaların %100 pamuk içeriğine sahip olması öneriliyor.





Vans Rahatlığı ve Stili Evde De Devam Ediyor!

1966'dan beri Vans, bireysellik ve kendini ifade etme söz konusu olduğunda akla gelen ilk markalardan biri. Vans herkesin evde kaldığı bu dönemde sizi, stilinizi evden de yansıtmaya çağırıyor! Sokak stilinin dikkat çeken markalarından biri olan Vans’in konforlu seçenekleriyle benzersiz stilinizi evde de devam ettirebilirsiniz.

Doğru Dezenfektan, doğru korunma demektir!

Farmisol anitiviral antibakteriyel danışma kurulu üyesi Biyolog Pınar Kuradacı yaptığı açıklamada “Virüslerin eller ile taşınması belirleyicidir. Hastalığın oluşması özellikle ellerimiz ile virüsün, ağız, burun ve gözlere götürülmesi sonucu oluşur. Doğru el yıkamanın yanı sıra alacağımız dezenfekte malzemesinin içeriği, raf ömrü ve gerçekten faydalı olup olmadığını kontrol ederek karar vermeliyiz. Bu noktada bireylerin bilinçlenmesini çok önemsiyoruz. Çünkü doğru dezenfekte, el yıkamak kadar önem taşıyor.

Dünyanın Dilinde Aydilge'nin İlacı

Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme amacıyla yapılan evde kal çağrılarına Aydilge'den benzersiz bir destek geldi. Lübnan, Fas, Kazakistan, Tacikistan gibi dünyanın dört bir yanında Aydilge'nin "Sen misin İlacım" şarkısını evlerinde seslendiren hayranları, tek bir videoda buluştu. ''Dünyanın dört bir köşesinde, herkes kendi evinde ve kalp kalbe, Sen misin ilacım'ı söylüyor ve evde kal dünya diyor'' açıklamasında bulunan sanatçı, videonun kendisini çok etkilediğini de dile getirdi.