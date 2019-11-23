Veliye Esen Öğretmen'le Büyük Buluşma 

İSTANBUL- Gazetemizin başarılı gazetecilerinden Elif Günay Hayvalı; 93'senesinde Zeytinburnu Kazım Özalp İlk Öğretim Okulu'nda 1'inci sınıfta kendisini okutan öğretmeni ile bir araya geldi. İlk öğretimin 1'inci ve 5'inci sınıfa kadar olduğu o dönemlerde kendisini 5 yıl boyunca okutan ve hayata adımın ilk evresini yaşatan öğetmeni Veliye Esen ve sınıf arkadaşları ile bir araya geldi.

TOPLU FOTOĞRAFTAKİLER SOLDAN SAĞA;

Mehmet Ali Kıral, Samet Oran, İlyas Beşinci, Elif Günay Hayvalı, Öğretmen Veliye Esen, Nilüfer Akbulut İlkbahar, Özlem Yıkmaz Yıldırım, Özlem'in kızı Rabia Çisem Yıldırım, Şefa Arabacı KD, Neslihan Ayça Öztürk Şentürk, Meltem Üsküdar, Nazlı Ceylan Hacımahmutoğlu, Mustafa Erkan Hacımahmutoğlu, Minik Furkan Nazlı ve Mustafa Erkan'ın oğulları...

KIZLAR FOTOĞRAF SOLDAN SAĞA

Elif Günay Hayvalı, Meltem Üsküdar, Nilüfer İlkbahar, Öğretmen Veliye Esen, Neslihan Ayça Şentürk, Özlem Yıkmaz Yıldırım, Şefa KD, Nazlı Hacımahmutoğlu...

Elif Günay Hayvalı, eşi Ali Hayvalı ve öğretmen Veliye Esen

Öğretmenler Günü'ne bir hafta kala Pendik'te sabah kahvaltısında buluşan öğrenciler eski anılarını yad ettiler. Her birini hatırlayan öğretmenleri Esen, öğrencilerinin küçüklük hallerini anlattı. Eşleri ve çoukları ile öğretmenlerini görmeye giden öğrenciler yıllar sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşadılar. Bizler de başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Veliye Esen Öğretmen ve hepimizi okutan, hayata kazandıran ve hayatımızın içinde olan tanıdığımız tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarız…

1. Sınıf

Elif Günay Hayvalı ve öğretmeni Veliye Esen 5/B sınıfı

Gül Rabia Gündoğdu