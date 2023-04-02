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Van'a yerleştirilen depremzedeler Kedi Villası'na bıraktıkları hayvanlarını almaya başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından geldikleri Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Van Kedi Villası'na hayvanlarını bırakan aileler, kedilerini almaya başladı.

02 Nisan 2023 Pazar 16:53
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Van'a yerleştirilen depremzedeler Kedi Villası'na bıraktıkları hayvanlarını almaya başladı

VAN AA- llerden kurumlar aracılığıyla ya da kendi imkanlarıyla kente gelen, otel, yurt ve evlere yerleştirilerek ihtiyaçları karşılanan depremzedelerin "can dostları" da ihmal edilmedi.

Ailelerin yanlarında getirdiği, aralarında Van kedilerinin de bulunduğu 4'ü yavru 8 kedi, Van Kedi Villası'nda misafir edildi. Görevliler tarafından özenle bakılan, sağlık taramaları ve aşıları yapılan kediler, uygulanan tedaviler sayesinde sağlıklarına kavuştu.

Villaya gelen ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği kedilerden ikisi, sahiplerine teslim edildi.

"Kedilerin durumu iyi"

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Sorumlusu Mehmet Bayır, AA muhabirine, acı depremlerde sadece insanların değil hayvanların da zarar gördüğünü söyledi.

Deprem bölgesinden başka illere giden ailelerin evcil hayvanlarını da ihmal etmemesinin sevindirici olduğunu anlatan Bayır, "Gaziantep ve Adıyaman'dan kentimize gelen aileler beraberinde kedilerini getirdiler. Zor durumda oldukları için kedileri bize teslim ettiler. İlk getirildiklerinde kedilerin durumu iyi değildi. Özellikle anne ve yavrular kötü durumdaydı. Burada en iyi şekilde bakmaya çalıştık. Sağlık taramalarını yaptık. Şu an gayet iyiler. Burada oldukları sürece diğer kedilerle birlikte en iyi şekilde bakmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kediler için bir misafirhane ortamı oluşturduklarını belirten Bayır, şunları kaydetti:

"Misafir kedilerimizi diğer kedilerimizden farklı görmüyoruz. Van kedileriyle aynı diyeti uyguluyoruz. İlk geldiklerinde vitamin takviyelerini yaptık. Şimdi sağlık durumları gayet iyi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz depremden gelen kediler olduğunu öğrendiklerinde duygulanıyorlar. Bazen ıslak mama alıp destekte bulunmak istiyorlar."

AA

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