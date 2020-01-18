UYF BAŞKANI AKİF MANAF OKAN BAYÜLGEN İLE UYKUSUZLAR KULÜBÜ’NDE

NEVAL KÜTÜK

Oldukça renkli ve eğlenceli geçen programda UYF Başkanı Akif Manaf, Okan Bayülgen’in uluslararası Yoga eğitimi ve sertifikasına ilişkin soruları üzerine şu açıklamayı yaptı: “Uluslararası Yoga Federasyonu olarak yepyeni bir program başlatıyoruz ve Uluslararası Yoga Eğitmenliği Sertifikası veriyoruz. Dünyada oldukça bilinen International Professional Training Certification sistemi ile birlikte çalışarak, dünyanın bütün ülkelerinde uluslararası düzeyde geçerliliği olan, profesyonel, gerçek yoga eğitmeni sertifikası eğitimlerini başlattık. Bu programda dünyanın en iyi yoga eğitmenlerini yetiştiriyoruz. Bu sertifika, gerçekte dünyada ilk uluslararası geçerliliği olan sertifikadır. Bu eğitimleri dünyanın dört bir tarafında, ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Rusya, Çin ve Hindistan’da başlattık. Türkiye’de de başlıyor”. Manaf bu açıklamaları ile bu konudaki en yetkin kurum olarak Uluslararası Yoga Federasyonu’na herkesin başvurabileceğinin altını çizmiş oldu.

Manaf’ın bu açıklamaları günümüzde yogadan kazanç elde etmek adına her türlü şeyin yapıldığı gerçeğini ve bu kapsamda da dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha akıllara getiriyor. Günümüzde yoga eğitmenliği sertifikasını neredeyse bakkalın bile vermeye başladığı, böyle bir piyasanın oluştuğu ve sadece kazanç peşinde koşan kişilerin yoga yapan samimi insanları kandırıp sömürdüğü örnekler her geçen gün çoğalıyor. Bu alandaki sertifika satıcıları ile ilgili olarak birçok şikâyete de rastlanıyor. “Alliance” adı altında sertifika satan kişi ve kuruluşların sayısının gün geçtikçe arttığı gözleniyor. Yoga yapan insanların suistimal edilmemesi, Yoga dünyasındaki karmaşa ve kirlilik yaratan durumun ortadan kaldırılmasının önemi belirginleşiyor. Bu noktada Akif Manaf başkanlığındaki Uluslararası Yoga Federasyonu’nun Yoga konusundaki bilgi ve tecrübesi dikkate alındığında, Yoga eğitmeni olmak isteyen herkese en etkili tekniklerin uygulandığı programla, en ekonomik, en hızlı ve geçerli sertifikayı veren bu gelişme, ulusal ve uluslararası alanda önemli bir atılım olarak öne çıkıyor.