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USTA ÖĞRETİCİLER COVİD-19 MAĞDURU MU? 

Türkiye Corona Virüsü ile mücadelesini her anlamda sürdürmeye devam ederken, bazı kurumlarda devletin tüm uyarılarına rağmen aksaklıklar olduğuna dair pek çok bilgi dolaşıyor. 

20 Nisan 2020 Pazartesi 18:22
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USTA ÖĞRETİCİLER COVİD-19 MAĞDURU MU? 

KÜRŞAD BERKKAN

İSTANBUL

Mağdur edildiğini iddia eden kişiler de sesini duyurmak için elbette ki mücadele ediyor, son günlerde ise sosyal medyanın gündemine oturan bambaşka bir husus var... Usta Öğreticiler! 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 1 Nisan'da "Usta Öğreticilere ve Ücretli öğretmenlere ve  uzaktan eğitim başladığı günden itibaren ödeme yapılacak" demesi ve ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Usta Öğreticiler ve Ücretli Öğretmenlerin ek ders ücretleri süreceğini Twitter hesabından da belirtmesine rağmen bilindiği üzere kadrosuz olan Usta Öğreticiler 8 ile 11 ay arası ek ders ücreti karşılığında MEB'e bağlı çalışan öğretmenler olmasına karşın herhangi bir ücret alamayacaklarına dair usta öğretici kadrosunda bulunan öğretmenlerden açıklamalar geliyor! 

Ülke çapında Covid-19 tedbirleri sebebiyle pandemi ilan edilmesinden dolayı Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "3 ay işten çıkarma yasağı" ilan etmesine rağmen usta öğreticiler işten çıkarıldıklarını ve mağdur edildiklerini dile getirip sosyal medya da gündem oldular. 

Covid-19 sebebiyle bu zorlu süreçte devletin yükünü hafifletebilmek için maske ve önlük dikimine devam eden Usta Öğreticilerimiz hâlâ gönüllü çalışmaya devam etmektedir.

Ülke çapında çok sayıda usta öğretici bulunduğu bilinirken, mağdur edildiklerini iddia eden usta öğreticiler acil olarak bu mağduriyetlerinin giderilmesi adına yetkililerden destek ve çözüm beklediklerini beyan ediyorlar. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Usta öğreticilerCovid19Mağdurönce Vatan
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