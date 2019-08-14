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Urla'nın kadın kahvecileri

İzmir'in Urla ilçesinin kırsal mahalleleri olan Barbaros ve Zeytinler'de kadınlar köy kahvesi işletiyor. Barbaros köy kahvesinin 10 yıllık işletmecisi Bahar Doğru (57), "Kahvede küfürlü konuşan kafasına tepsiyi yiyor" derken, Zeytinler köy kahvesi işletmecisi Deniz Aslan (41) ise önceleri sadece erkeklerin geldiğini, ancak artık müşterileri arasında kadınların da bulunduğunu söyledi.

Urla'nın kadın kahvecileri

İzmir'in Urla ilçesinin kırsal mahalleleri olan Barbaros ve Zeytinler'de kadınlar köy kahvesi işletiyor. Barbaros köy kahvesinin 10 yıllık işletmecisi Bahar Doğru (57), "Kahvede küfürlü konuşan kafasına tepsiyi yiyor" derken, Zeytinler köy kahvesi işletmecisi Deniz Aslan (41) ise önceleri sadece erkeklerin geldiğini, ancak artık müşterileri arasında kadınların da bulunduğunu söyledi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
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Urla'nın kadın kahvecileri

İZMİR - Barbaros Mahallesi'nde köy kahvesini işleten Bahar Doğru, Urla'da kadın işletmeci olarak ilk köy kahvesini 10 yıl önce kendisinin açtığını söyledi. Urla Belediyesi'nin düzenlediği eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra sertifikasını alıp bu işi yapmaya karar verdiğini anlatan Doğru, "Kahveyi önceleri eşim Ali Doğru işletiyordu fakat sonra rahatsızlandı. Ben de eşimin yerine gidip kahveyi açıyor ve çalıştırıyordum" dedi.

'KÜFÜR EDEN BAŞINA TEPSİYİ YİYOR'

Bu durumun ilk zamanlar insanları şaşırttığını hatta onlara komik geldiğini belirten Doğru, "İlk zamanlarda kahveye gelenler 'Ali bize çay getir' diyordu. Ben çayları götürünce şaşırıyorlardı. Zamanla bana alıştılar, şimdi ise 'Abla bize çay verir misin' diyorlar. Yine ilk zamanlar küfürlü konuşanlara veya 'Bana çay ver' diyenlere çay vermiyor; başlarına tepsiyle vuruyordum. Derken zamanla herkes konuşmasına dikkat etti ve kibarlaştı. Artık sabahları 'Günaydın hayırlı işler bir çay alabilir miyim' diyorlar. Ama ısrarla 'Abla bir çay ver' diyen olursa ona çay yok" diye konuştu.

'HATALARINI ANLADILAR'

Köylülerin ilk başlarda yadırgasalar da artık alıştıklarının altını çizen Doğru, "Şimdi 'abla sen sakın burayı bırakma, devam ettir' diyorlar. Ben de işimi severek yapıyorum. Keşke 20 yıl önce bu işe başlasaydım. Etrafımdaki kadınlara da bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. İnsanın kendisine olan güveni de artıyor. İyi ki bu işe başlamışım. 'erkek kahvesinde kadın kahveci olur mu' diyenler şimdi hatalarını anladılar" dedi.

KADINLARA ÖRNEK OLDU

Eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini ve güvendiklerini vurgulayan Doğru şunları söyledi:

"Ali, ilk başlarda bana gösterilen tepkilere üzüldü. Hatta Ona 'sen yapamıyor musun da onu çalıştırıyorsun' dediler ama sonunda birbirimize güvenimiz, sevgimiz olduğu için eşimin bende hiç aklı kalmadı. Ne mutlu bana ki köyümdeki birçok kadına da örnek oldum. Beni gören köyün kadınlarından kimisi market kimisi köy bakkalı kimisi de restoran işletmeye başladı."

KIZ KARDEŞ BİRLİKTELİĞİ      

Urla'nın bir diğer kadın kahve işletmecisi ise Zeytinler Mahallesi'nde yaşıyor. Köy kahvesini her sabah saat 06.00'da açtığını söyleyen Deniz Aslan, ablası Yeliz Kaya (42) ile birlikte müşterilerine hizmet ediyor. Yaklaşık 3 yıl önce kahvehane işletmeye başladıklarını kaydeden Aslan, "Urla Belediyesi'nden bir heyet köyümüze geldiğinde kendi işimi kurmak istediğimi söyledim. Onlar da köy kahvesinin ihaleye çıkacağını, bu ihaleye katılıp teklif vermemi söylediler. Ben de ihaleye katılıp kazandım. Eşim, çocuklarım ve babam da bu süreçte beni destekledi. Şimdi ablam Yeliz Kaya ile iki kadın bu kahveyi işletiyoruz" dedi.

'BAŞINI ÖNE EĞENLER ŞİMDİ OTURUYOR'

Önceki yıllarda sadece erkeklerin kahveye gelip oturduğunu fakat bu algının da yıkıldığını sözlerine ekleyen Aslan, "Artık kadınlar da gelip kahvemizde oturuyor. Üç sene öncesine kadar kahvenin önünden geçerken başımızı eğiyorduk şimdi ise kadınlar gelip kahvede oturuyor. Arada bazı erkekler kahvede kadınların olduğunu unutup ağızlarından küfür kaçırınca öksürüyorum, hemen anlayıp 'pardon özür dilerim' diyorlar. Özellikle gençler artık daha dikkatli konuşuyor fakat yaşlılar unutup arada ağızlarından kaçırıyor" diye konuştu.

'İŞ ARASI, EV MESAİSİ'

İş yaşamının ev işlerine olumsuz yansımadığını belirten Aslan, "İşlerimizi boş kaldığımız anlara sıkıştırıyoruz. Müsait oldukça gidip çamaşırı yıkıyoruz, yemeği yapıyoruz, tekrar geri dönüyoruz. İşe ilk başladığımızda akrabalarım, 'sen erkeklerin içinde mi çalışacaksın' dediklerinde onlara 'evet düğüne, restorana gittiğimizde de erkekler olmuyor mu, ne var bunda? Artık kadın-erkek ayrımı yok' demiştim. Köy yerinde kahve işletmek zor ama artık herkes bizi kabullendi" dedi.      

'ONLARI CESARETLENDİRMELİYİZ'

Barbaros köy kahvesi işletmecisi Bahar Doğru'yu ziyaret eden Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ise kadınlara imkan verildiği zaman her işi başarabileceklerini söyledi. Kahve işletmecisi kadınların bunun en güzel örneği olduğunu aktaran Oğuz, "Dezavantajlı grup içinde yer alan kadınlarımızı girişimciliğe özendirmeli, onları cesaretlendirmeliyiz. Belediye olarak kadınlarımıza yönelik eğitimlerimiz, çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Çünkü kadının olduğu yerde bereket, fedakarlık ve sağlık olur" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UrlaİzmirKadın Kahveciler
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