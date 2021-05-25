ÜNLÜLERİN TERCİH ETTİĞİ İŞ İNSANI: SİNAN ÖZEK

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

S&O Sicherheit Ordnungsdienste adlı güvenlik şirketi ve S&O İnşaat isimli bir inşaat firması kuran yetenekli iş insanı aynı zamanda para taşıma ve zırhlı araç hizmetleri de sağlamaktadır. 70'ten fazla çalışanı bulunan Özek, başarılarından dolayı birçok ödüle de layık görüldü. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ard arda en başarılı iş insanı ödülünün sahibi oldu. Ünlülere olan yakınlığıyla bilinen Sinan Bey, özellikle Mahmut Tuncer'in samimi dostu.

Başarısıyla ilgili düşüncelerini ifade eden Sinan Özek, "Elazığlı bir Zaza olarak dünya devi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye gibi değerli bir ülkeden çıkıp, dünya çapında bir iş insanı olmak herkese nasip olmaz. Türkiye'de ve Almanya'da birçok ofisimiz bulunuyor. Daha da büyümeye devam edeceğiz. Sevelerimize destekleyenlere çok teşekkür ederim..."

Sinan Özek Kimdir?

1997 doğumlu olan Özek, aslen Elazığlıdır. Almanya'nın Albstadt kentinde doğan güçlü iş insanı kendi imkanları ile eğitim alarak, güvenlik ve girişimcilik alanlarında portföyünü geliştirdi. Uluslararası bir şirket sahibi olan iş insanı Türkiye'deki ilk ofisini İstanbul'da açtı. Profesyonel olarak para taşıma, güvenlik, inşaat ve zırhlı araç hizmeti sağlayan Sinan Özek, başarısından dolayı ünlü ve ünsüz birçok kişiye hizmet veriyor. Başarısının yanında hayırseverliğiyle de ön plana çıkan genç girişimci 2021 yılında bir ödüle daha layık görülecek.



İsmail GÖKGEZ

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