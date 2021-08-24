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ÜNLÜLERE VE FENOMENLERE SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Son günlerde sosyal medya hesaplarında takipçi kazanmak için yapılan çekilişler, kanuna aykırı…

24 Ağustos 2021 Salı 08:30
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ÜNLÜLERE VE FENOMENLERE SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

ASLAN SAYIM

Prof. Dr. Seyithan Deliduman, bu furyanın içinde yer alan fenomenlerin ve ünlü isimlerin yaptığı yanlışı açıkladı. 

Sosyal medyada bilindik ünlülerinde içinde yer aldığı fenomenler hatta tanınmış bazı markalar, restoranlar, kuaförler bu kurala pek uymamakla birlikte suç işliyor. Bazıları takipçilerine akıllı cep telefonları, bilgisayar, elektronik aletler, cilt bakımı, yemekler vb. birçok hediyeler dağıtıyor.  

Prof Dr. Seyithan Deliduman, “Sosyal medya hesaplarında çekiliş yapan sanatçılar, oyuncular ve fenomenler çekiliş yapmak için Milli Piyango İdaresi veya Valiliklerden dilekçe verip şartları yerine getirildiği takdirde kampanya, çekiliş veya yardım toplama işlemini noter huzurunda gerçekleştirilebilir. Buna rağmen Piyango ve çekiliş tertip edilebilmesi için; 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4971 sayılı Kanunun 20’nci maddesi ile değiştirilen ‘320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 41’inci maddesi ve bu maddeye istinaden çıkartılarak 04.10.2006 tarih ve 26309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik’ maddeleri gereği Milli Piyango İdaresinden izin alınması zorunludur. Söz konusu Yönetmelik gereğince: Katılım şartını yerine getiren bir kişiye verilecek olan ikramiyenin rayiç bedeli KDV dahil154tl (2021 yılı için) ve altında olan düzenlemeler için izin ve denetim zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak sosyal medyada verilen hediyeler 154 TL’nin çok üstünde bir değere sahiptir. Nitekim bu kapsamda ilgili savcılıklar tarafından birçok ünlü isim hakkında soruşturma başlatılmıştır” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 24.08.2021 08:53
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