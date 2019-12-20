ÜNLÜLER DÜRÜM AÇILIŞINDA BULUŞTU

HABER: HABİB BABAR

1988 yılında Ataköy’de kamyonetle seyyar dürüm satarak isminden söz ettiren ve kısa sürede açtığı Dürüm Kebap şubeleriyle çıkış yakalayan Ataköy dürümcüsü Mehmet Şahgöy, şimdi de yeni ‘Tır dürüm’şubesini açtı.150 kişinin yemek yiyebileceği Tır Dürüm Salonu’nun açılışına Sinema,podyum,müzik,medya,siyaset dünyasından birçok ünü isim katıldı.

TÜRKİYE DÜRÜMLERİMİZİ TADACAK

Türkiye’nin dört bir yanına Tır Dürüm Salonları açmayı hedeflediklerini dile getiren ünlü iş adamı Mehmet Şahgöy,’İstabul’un önemli semtlerine şubeler açtık. Dürümümüzün tadını Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımıza tattırmak istiyoruz.Bunun için de çalışmalarız devam ediyor’diye konuştu.