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ÜNLÜLER DÜRÜM AÇILIŞINDA BULUŞTU

Türkiye’de Tır dürümün kralı olarak adlandırılan Ataköy Dürüm yeni şubesini Sefaköy’da açtı. Açılışa  Gezegen Mehmet adıyla tanınan ünlü radyocu Mehmet Akbay,başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

ÜNLÜLER DÜRÜM AÇILIŞINDA BULUŞTU

Türkiye’de Tır dürümün kralı olarak adlandırılan Ataköy Dürüm yeni şubesini Sefaköy’da açtı. Açılışa  Gezegen Mehmet adıyla tanınan ünlü radyocu Mehmet Akbay,başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

20 Aralık 2019 Cuma 13:15
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ÜNLÜLER DÜRÜM AÇILIŞINDA BULUŞTU

HABER: HABİB BABAR

1988 yılında Ataköy’de kamyonetle seyyar dürüm satarak isminden söz ettiren ve kısa sürede açtığı Dürüm Kebap şubeleriyle çıkış yakalayan Ataköy dürümcüsü Mehmet Şahgöy, şimdi de yeni ‘Tır dürüm’şubesini açtı.150 kişinin yemek yiyebileceği Tır Dürüm Salonu’nun  açılışına  Sinema,podyum,müzik,medya,siyaset dünyasından birçok ünü isim katıldı.

TÜRKİYE DÜRÜMLERİMİZİ TADACAK

Türkiye’nin dört bir yanına Tır Dürüm Salonları açmayı hedeflediklerini dile getiren ünlü iş adamı Mehmet  Şahgöy,’İstabul’un önemli semtlerine şubeler açtık. Dürümümüzün tadını Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımıza tattırmak istiyoruz.Bunun için de çalışmalarız devam ediyor’diye konuştu.

Son Güncelleme: 20.12.2019 05:20
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Habib BabarÜNLÜLER DÜRÜM AÇILIŞINDA BULUŞTU
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