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ÜNLÜ MODACI GİZEM SARI TEKİN’DEN 2020 YAZ MODA SEZONU ÖNERİLERİ

Ünlü moda influencerların’dan biri olarak öne çıkan Gizem Sarı Tekin yaptığı paylaşımlarla da çok fazla dikkat çekiyor.

02 Mart 2020 Pazartesi 10:51
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ÜNLÜ MODACI GİZEM SARI TEKİN’DEN 2020 YAZ MODA SEZONU ÖNERİLERİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Genel olarak moda ve makyaj üzerine paylaşımlar yapıyor ve bu paylaşımlarından dolayı büyük bir hayran kitlesine sahip olmuş durumda.

Bizler de sizler için Gizem Sarı Tekin'den bir kaç tüyo aldık. İşte o tüyolardan bazıları;

- Beyaz renk kıyafet giymek için en doğru sezon hangisi?

Bence beyaz renk giymek için en doğru sezon kesinlikle kış sezonu çünkü kışın hava oldukça karanlık o sebeple beyaz veya açık tonlarla görünümümüzü daha aydınlık hale getirebiliriz.

- İlkbahar mevsimi yaklaşmaya başladı. İlkbahar / Yaz koleksiyonunda hangi detaylar öne çıkıyor?

İlkbahar yaz sezonunda pembeler turuncular sarılar kısacası sıcak tonları çok fazla göreceğiz.Yelek ve örgü parçalar özellikle örgü bra lar bu sezon çok trend.

- Harika bir göz makyajı nasıl yapılır?

Harika bir göz makyajı için aslında kendi goz yapımızı tanımamız ve gerekli. Bu yaptıkça gelişen bir beceri gibi düşünebiliriz ama püf nokta bence bakışlarımızı yukarı taşımak. Doğru malzeme secimi de önemli.

- Kombin yapmak aslında çok zor bir iş. Bunu daha basit yapabilme yolları var mı?

Bence belli bir renk skalasında kalmak işi oldukça kolaylaştırıyor.dolabınızda aynı tonları kullandığımız zaman fazla efor harcamadan ister istemez parçalat bir araya geldiğinde birbirine uyum sağlıyor ve kombin gibi görünüyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.03.2020 11:11
Anahtar Kelimeler:
ünlü ModaGizem SarıGizem Sarı Tekin
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