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Ünlü Doktor Buğra Adil Buyrukcu akupunktur ile zayıflatıyor

Buğra Adil Buyrukçu Down sendromunda kilo kader değil dedi ve ekledi; Down sendromlu bireylerin ortak sıkıntılarından biri fazla kilolar. Ve onlar için kilo sorunundan kurtulmak hiç de kolay değil. 14 yaşındaki Kardelen Aydoğan ise bu duruma katlanmak yerine savaşmaya karar verdi, sadece 4 ay içinde ideal kilosuna ulaşmayı başardı. Binlerce Down sendromluya umut olan Kardelen, bu mucizeyi Dr. Buğra Adil Buyrukçu’nun uyguladığı “lazer akupunktur” yöntemiyle gerçekleştirdi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 17:51
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Ünlü Doktor Buğra Adil Buyrukcu akupunktur ile zayıflatıyor

ANKARA-  Kişisel Sağlıklı Yaşam Merkezi Direktörü Dr. Buğra Adil Buyrukçu, 14 yaşındaki Down sendromlu Kardelen Aydoğan’ın hayatını değiştirdi. Hareket kabiliyetini kısıtlayan fazla kilolarından kurtulmak isteyen Kardelen, bu amaçla Dr. Buyrukçu’nun kapısını çaldı ve bir mucize gerçekleşti.

LAZER AKUPUNKTUR İLE ZAYIFLATTI

Dr. Buğra Adil Buyrukçu, genç hastasına 4 ay süreyle lazer akupunktur uyguladı. Sürecin sonunda Kardelen toplamda 17 kilo vermeyi başardı. Dr. Buyrukçu, kilo sorununun Down sendromlu bireyler için kader olmadığını söyledi: “Bu sonuç aslında Down sendromlu bir birey için mucize. Kardelen azmiyle fazla kiloların Down sendromlu bireylerin kaderi olmadığını gösterdi. ‘Bir fazla kromozom eşittir kilo’ değildir. Down sendromlu kardeşlerimizin de orantılı kilolarıyla sağlıklı yaşaması, hareket kısıtlaması olmadan hayatlarını sürdürmeleri mümkündür. Kardelen buna en iyi örnek.”

DOWN SENDROMLULAR İÇİN MUTLU YAŞAMIN KAPILARI ARALANDI

Dr. Buğra Adil Buyrukçu, Kardelen Aydoğan’ın azmi sayesinde binlerce Down sendromluya umut olduğunu söyledi: “Tedavi süresince kilo verdikçe Kardelen’in mutluluk ve heyecanının ne kadar arttığına şahit olduk. Onun sevinci bizim için en büyük başarı oldu. Kardelen sayesinde belki de birçok Down sendromlu daha mutlu bir yaşamın kapılarını aralayacak.”

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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