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ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİNE YENİ HALKA

REKTÖR KILAVUZ: ÖZEL BİR PROTOKOLE DAHA İMZA ATIYORUZ DEDİ…

15 Ekim 2020 Perşembe 12:03
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ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİNE YENİ HALKA

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında firmalarla protokol imzalamaya devam ediyor. Son olarak Bursa’nın önde gelen sanayi kuruluşlarından Sazcılar Otomotiv ile gerçekleştirilen işbirliği protokolü sayesinde lisans ve lisansüstü öğrenciler, firma bünyesinde staj ve uygulama alanında eğitim görebilecek. Üniversite ile firma arasında yapılan protokol imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof Dr. Ferudun Yılmaz, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, Mühendislik Fakültesi Dekanı ProfDr. Akın Burak Etemoğlu,  Sazcılar Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi  Güler Türkyılmaz, Ar-Ge Koordinatörü Mahmut Yeşilyurt katıldı.

REKTÖR KILAVUZ: ÖZEL BİR PROTOKOLE DAHA İMZA ATIYORUZ

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite-Sanayi işbirliğine yeni bir halka daha eklediklerini vurguladı. Rektör Kılavuz; “Üniversite-Sanayi işbirliğinin atılımının bir parçası olarak bugün Sazcılar firması ile özel bir protokole daha imza atıyoruz. Firma, kompozit maddeler üretiyor ve Türkiye’nin bu alanda en önde gelen aile şirketlerinden birisi olarak çalışmalarına devam ediyor. Staj ve uygulama konusunda lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin yararlanabilecekleri ortamları temin edecekler. Bunun ilerisinde Ar-Ge faaliyetleri konusunda geleceğe dönüş işbirliklerimiz de olacak. Bu vesile ile Sazcılar otomotivin tüm yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. ÜNİVERSİTE İLE GÖNÜL BAĞIMIZ VAR. Sazcılar Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Güler Türkyılmaz ise Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Araştırma, eğitim ve uygulama konularında Üniversiteye her destek vermeye devam edeceklerini aktaran Güler Türkyılmaz; “Üniversitemize aile olarak bir aidiyet duygusu hissediyoruz. Öğrencilerimize ve sizlere yardımcı olmak bizleri de mutlu ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi’ne her zaman için bir gönül bağımız bulunuyor. Protokolü kabul ettiği ve desteklediği için Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz hocamıza ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

PROTOKOL TARAFLARA ORTAK FAYDA SAĞLAYACAK

BUÜ ve Sazcılar Otomotiv arasında imzalan protokol ile kurumlar arasında bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, uygulama alanlarında ortak çalışmalar yapılabilecek. Taraflar, teknolojik yenilik alanında Ar-Ge, inovasyon, tasarım, sistem entegrasyonu, dış ticaret, sertifikasyon gibi rekabeti güçlendirme faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme konularında ortak çalışmalar yapacak. Protokol aynı zamanda kurumların birlikte bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kongre, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler düzenleyebilmesine imkan veriyor. Protokol ile BUÜ’de eğitim gören lisans öğrencilerinin staj ve bitirme projelerine yönelik işbirliği talepleri firma tarafından desteklenecek ve teşvik edilecek.

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üniversiteSanayiIşbirliğiImzaMustafa Yıldızönce Vatan
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