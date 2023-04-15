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Üniversite öğrencileri tahnit uygulanan yaban hayvanları üzerinde ders görüyor

Artvin'de doğada ölü bulunan ve bozulmaması için ilaçlanan 2'si endemik 60 tür yaban hayvanı, Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programı öğrencilerinin eğitiminde kullanılıyor.

15 Nisan 2023 Cumartesi 13:52
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Üniversite öğrencileri tahnit uygulanan yaban hayvanları üzerinde ders görüyor
Artvin

AÇÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Gökçe Ali Keleş, doğada ölü bulunan yaban hayvanlarının bozulmaması amacıyla tahnit adı verilen yöntemi uygulayarak, öğrencilerinin vahşi yaşamı ve hayvanlar alemini daha yakından öğrenmesini sağlıyor.

Keleş, 2014'ten itibaren üniversite bünyesinde tahnit işi ile uğraştığını söyledi.

Ölen hayvanların doldurulması olarak da adlandırılan tahnitin, belirli kimyasallarla derinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yapıldığını belirten Keleş, üniversitelerinde ise eğitim öğretim amacıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Keleş, tüm işlemlerin bilim ışığında yapıldığını vurgulayarak, "Doğal ortamında göremeyeceğimiz birçok hayvanı burada öğrencilerimize tanıtma olanağı sağlıyoruz. Ders kapsamında anlattığımız hayvanları öğrencilerimiz yakından görmüş oluyor. Böylece daha kolay öğreniyorlar." dedi.

Bölümde, 60 türde 113 hayvan tahniti bulunduğunu ifade eden Keleş, "Sürüngenler, kuşlar ve memeliler gruplarında hayvanlar mevcut. Burada bulunan hayvanların tamamına yakını Artvin ve çevresinde yaşayan türler. Artvin'in doğal zenginliğine de ışık tutmuş oluyoruz. Elimizde iki endemik tür de mevcut." diye konuştu.

"Koleksiyondaki tür çeşitliliğini artırmak istiyoruz"

Keleş, Artvin'in flora ve fauna noktasında dünyada en zengin coğrafyalar arasında yer aldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizdeki tek biyosfer rezerv alanına sahip yer Artvin. Sahip olduğu bu zenginlikle önemli bir gen kaynağı. Doğal yaşamın en fazla tanınması ve korunması gereken yerlerden biri. Biz de öğrencilerimize bu zenginliği, buradaki hayvanları bizzat göstererek öğretiyoruz. Sadece üniversitede değil, farklı etkinliklere de katılarak bu zenginliğimizi toplumun her kesimine göstermenin gayreti içindeyiz."

Artvin'in yaban hayatındaki zenginliğini daha fazla gözler önüne serecek çalışmalara imza atmak istediklerinin altını çizen Keleş, "Koleksiyondaki tür çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Tahnit yöntemi son dönemde dünyada gelişmekte, geleceğe ışık tutan bir alan. Nesli tükenen ya da tükenecek hayvanları bu şekilde göstererek daha önce yaşadığını kanıtlayabiliriz."

Tahnit işlemi görmüş bir ürünün uygun koşullarda saklanırsa 40 yıl mevcut durumu bozulmadan kendini koruyabildiğini aktararak, "Biz, AÇÜ Avcılık ve Hayatı Biyolojik Müze Yöntemleri dersi kapsamında bu işlemleri yapıyoruz hem de uygulamalı bir şekilde ders anlatmış oluyoruz. 2014'te başladığımız tahnit serüveninde elimizde 113 ürün bulunmakta. 113 ürün içinde 60 farklı türümüz mevcut, bunların içinde de Kafkas semenderi ile Kafkas burunlu engerek, endemik türlerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
YabanhayvanlarıTahnituygulamaArtvinÇoruh
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