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Umut yolculuğunda el ve ayakları dondu

06 Ocak 2022 Perşembe 10:44
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Umut yolculuğunda el ve ayakları dondu

ERZURUM - Türkiye'ye İran üzerinden yasa dışı yollarla gelen Afgan Necibullah Niyazey (35) ile Aşıkullah Ahmedzey'in (21) aşırı soğuktan el ve ayakları dondu. Polis tarafından Erzurum girişinde yakalanıp, Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürülen Ahmedzey'in iki elinin donduğu, Niyazey'in ise donan sol ayağından iki parmağının kesileceği belirtildi. 

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmek isterken, aşırı soğuktan el ve ayakları donduğu için yürüyemez hale gelen 3 Afganistan uyruklu, kent girişindeki Kars Kapı mevkisinde polis ekiplerince yakalandı. Ekipler tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Burada tedavilerine başlanan Afganlardan 1'i, taburcu edildi. Elleri ve ayakları donan Aşıkullah Ahmedzey ile Necibullah Niyazey'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilen Afganlardan Necibullah Niyazey'in sol ayak parmağından ikisinin kesileceği belirtildi. 

'DİĞER 7 KİŞİYE NE OLDU, BİLMİYORUM'

Afganistan'dan Türkiye'ye gelmek için 10 arkadaşı ile birlikte yola çıktıklarını ve 15 günde yürüyerek buraya geldiklerini söyleyen, evli ve 5 çocuk babası Necibullah Niyazey, "Kar yağışı ve aşırı soğuklar, bizi birbirimizden ayırdı. 10 kişiden 3 kişi, buraya gelebildik. Diğer 7 kişiye ne oldu, bilmiyorum. Benim ayaklarım, arkadaşım Aşıkullah'ın ise elleri dondu. Diğer arkadaşımız taburcu edildi. Bizim tedavilerimiz devam ediyor. Doktor ve hemşireler bizimle çok ilgileniyor. Hepsine minnettarız ama hayalimiz de bizim gibi dondu. Buradan sonra bizi de ülkemize geri gönderecekler" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Umut YolculuğuAfganistan
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