ULUSLARARASINA KADAR UZANAN RAHMET ELİ

İSTANBUL - Tokat Erbaa Karaağaç Köyünün medarıifteharı yaptığı çalışmalarla gönüllere taht kuran Rahmet Eli Derneği Başkanı Siyami Mangal 2018 yılında kurulan kısa adı URELDER olan ULUSLARARASI RAHMET ELİ DERNEĞİ Genel Başkanı SİYAMİ MANGAL uluslararasına kadar uzanan rahmet eliyle yardımlarını esirgemeden sürdürmektedir



Yardıma ihtiyacı olan kişilerin URELDER’e derneğine durumlarını bildirdiğinde rahmet bir elin geri çevrilmeyeceği bilinip gözle görülmüş olup ispatlanmıştır.



Rahmet Eli Derneği Başkanı Sayın Siyami Mangal hayırlı işlere vesile olmasını diler kendisine şükranlarımı sunarım



Meryem Alhan



Haber: Nihat İlikcioğlu