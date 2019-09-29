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ULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİ     

Değişim Aşkını Yaşa! 

ULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİ     

Değişim Aşkını Yaşa! 

29 Eylül 2019 Pazar 22:29
8 Okunma
ULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİ     

26-27 EKİM 2019, SAPANCA ELITE WORLD SAPANCA CONVENSION&WELLNESS RESORT

Sağlık, Sevgi, Coşku ve Farkındalık!

Her ay düzenlenen dünyanın ilk ve tek festivali!

Uluslararası Farkındalık Festivali’nin Ekim ayı durağı, göl ve orman manzarasına doyacağınız, değişim aşkıyla dolup taşacağınız Sapanca olacak!

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından katılımcıların buluşacağı Farkındalık Festivali kapsamında fiziksel, zihinsel, enerjisel açıdan tüm bünyeyi etkileyen, yenileyen ve arındıran çok güçlü değişim teknikleri uygulanacak. Sizi günlük hayatın rutininden çıkarıp stresi, korkuyu, depresyonu atmanızı ve anda kalmanın muhteşemliğini yaşamanızı sağlayacak “Değişim Teknikleri” ile buluşacağınız festival,  hayatınızın en güzel ve en doğal haftasonu molası olacak. İstanbul’un yanıbaşında ister kendiniz ister sevdiklerinizle beraber katılabilir, hep birlikte değişmenin tadını çıkarabilirsiniz. 

Festival “Değişim Aşkını Yaşa” temasıyla hazırlanıyor. Her an, her durum ve her yaşta iyiye, güzele, pozitife doğru değişmenin mümkün olduğunu hatırlatmayı ve  yaşatmayı amaçlıyor. Doğada konforlu bir haftasonu geçirmek; sağlık, spor, eğlence ve huzurla değişmek için harika bir fırsat!

FESTİVALDE NELER VAR? 

Enerji Merkezi Çalışmaları: Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma! Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak dengeye ulaşmak,  farkındalığı yükseltmek için!

Değişim Programları: Anda Kalma Sanatı: Şimdide olmanın ve farkındalıkla yaşam sürmenin tadını çıkarmak, yapılan işlere odaklanmanın verimliliğini yaşamak için! -  

Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunu aşma ve doyasıya yaşama sevinci! 

Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi! 

Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

İnteraktif Söyleşi: Festivalin zirvesi interaktif söyleşide tüm sorulara cevaplar var! 

Hemen Her Konuda, Değişime ve Gelişime Yönelik Kitaplar

Coşkuyla Katılabileceğiniz Dans Gösterileri 

**********

Program Detayı:

26 Ekim Cumartesi 

11:00 Kök Enerji Merkezi Çalışması - Özgüvenin Geliştirilmesi

12:30 Kahvaltı

14:00 Sağlıklı Yaşam Vakfı Semineri

14:30 Korkuyu Aşma Sanatı

15:30 Stres Yönetimi

17:00 Pelvis Enerji Merkezi Çalışması - Yaratıcılığın Geliştirilmesi

18:45 Akşam Yemeği

19:45 Dans Gösterileri

20:00 İnteraktif Söyleşi - Tüm Sorulara Cevaplar  

27 Ekim Pazar

08:00 Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel Gücün Geliştirilmesi

09:30 Kahvaltı

12:30 Anda Kalma Sanatı

13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı

15:00 Göğüs Enerji Merkezi Çalışması - Saf Sevginin Geliştirilmesi

Festivale aileniz, iş arkadaşlarınız, dostlarınız, sevdiklerinizle ya da bireysel olarak rahatlıkla katılabilirsiniz. 

 

Kayıt ve detaylı bilgi için =   

T. 0 533 251 75 83 - 0 545 502 55 25 – 0535 695 00 26

 www.festivalbudur.org , [email protected] ,

 facebook / festivalbudur.org , 

instagram  / festival_budur,

 twitter /festival_budur 


Bülten Hakkında Bilgi:

Elçin Erener  0532 284 17 90

elcinerener @gmail.com

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
NEVAL KÜTÜKDeğişim Aşkını Yaşa!ULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİELITE WORLD SAPANCA CONVENSION&WELLNESS RESORTönce Vatan
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