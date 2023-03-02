Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ''MELEK YÜZLER MOLA EVLERİ 2023”

NEZAHAT GÖÇMEN

Asrın felaketini yaşayan topraklarımızda, özel çocuklarımızın ve ailelerin hayata yeniden bağlanması ve normalleşmeye destek olmak projenin temel amacıdır. Devletimizin sivil toplumla iş birliği çerçevesinde gerçekleştirmeyi planladığımız proje kapsamında UDF tarafına yaptırılacak ve tefrişi sağlanacak olan Mola Evlerinde ihtiyaç duyulan personelin sosyal çalışmacı, psikolog, öğretmen ve benzeri uygun görülen meslek gruplarından sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’na ait projenin Koordinatörleri Şenol İpek, Hakan Solaker, Serpil Benay, proje Sorumlusu Mimar Şeyda Ünal, Hilal Baylan, Proje Yöneticisi, Muhammed Abdullah Tuncay’dır. Proje, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, T.C İçişleri Bakanlığı Valilikler tarafından destekleniyor.

Mola evlerinde, down sendromlu bireylerin deprem travması sonrası sosyalleşme, nitelikli eğitsel vakit geçirme ve oyun ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmıştır. Bulundukları sürede sosyal çalışmacı, psikolog, öğretmen gibi meslek uzmanları eşliğinde bireysel gereksinimlerine uygun şekilde desteklenmeleri de mümkün olacaktır.

Depremzede ailelerin yüklerini hafifletmek amaçlı planlanmış, Mola Evleri down sendromlu bireye sahip aileleri rahatlatmak, bu bireylere gün içinde nitelikli eğitim ve becerilerine uygun, çeşitlendirilmiş olanaklar sunmak amacıyla kurulmuştur. Bu sayede aileler gün içinde ihtiyaç duydukları saat dilimlerinde 4 saate kadar olmak üzere down sendromlu bireyleri mola evlerine bırakıp farklı işlerini kolaylıkla halledebileceklerdir.

Bu personelin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından temin edilmesi Mola Evlerinin hayata geçirilmesi ve down sendromlu çocuklarla ailelerin sosyal hayata katılımı açısında büyük önem taşımaktadır. Bir sosyal içerme model projesi olan “MELEK YÜZLER MOLA EVLERİ ”ile deprem sonrası sosyal hayatın kesintiye uğramadan normalleşerek devam etmesinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Mola Evleri “21 Mart Dünya Down Sendromu” günü depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Osmaniye, Malatya ve Kilis illerimizde açılacaktır.