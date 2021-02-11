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ULUPAMİR KÜLTÜR BAYLIĞI

Prof.Dr. Sulayman Kayıpov, Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genç Keneş Platformu’nda, tarihimizin ve kültürümüzün bilinmedik sayfalarını anlatıyor. 

11 Şubat 2021 Perşembe 14:13
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ULUPAMİR KÜLTÜR BAYLIĞI

M. KEMAL SALLI

İSTANBUL

Prof.Dr. Sulayman Kayıpov, Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genç Keneş Platformu’nda, tarihimizin ve kültürümüzün bilinmedik sayfalarını anlatıyor. 

Özellikle Ulupamir Kırgız Türkleri halk bilimi genel kültürü üzerine pekçok kitapları olan Prof. Sulayman Kayıpov, bu hafta Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genç Keneş Platformu tarafından organize edilen uzaktan online olarak yapılan “Ulupamir Kültür Baylığı üzerine sohbet…” programında Türkiye’deki tarih e kültür meraklılarına, tarihimizin ve kültürümüzün enginliğini ve zenginliğini anlatacak. 

Prof.Dr. Sulayman Kayıpov Kimdir?

 Prof.Dr. Sulayman Kayıpov, Türkiye’de Ardahan Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra Türk Kırgız ortak üniversitesi olan Manas Üniversitesinde bir dönem rektörlük yapmıştır. 

Önce Vatan Gazetesi

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