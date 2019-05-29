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Ultra Maraton Başlıyor
Ultra Maraton Başlıyor

Ultra Maraton Başlıyor

NG Sapanca’nın desteğiyle bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan Sapanca Ultra Maraton, yüzlerce yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla adrenalini doruk noktasına çıkarmaya hazırlanıyor. 

Ultra Maraton Başlıyor

NG Sapanca’nın desteğiyle bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan Sapanca Ultra Maraton, yüzlerce yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla adrenalini doruk noktasına çıkarmaya hazırlanıyor. 

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:35
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Ultra Maraton Başlıyor

SAKARYA- Sapanca’nın zengin doğası içerisinde, yeşilin binbir tonunu bir arada bulabileceğiniz bir atmosferde konumlanan NG Sapanca, spor tutkunları için huzuru ve adrenalini bir arada sunuyor. Takvimler 15 Haziran’ı gösterdiğinde Limitsensin işbirliği ile düzenlenecek ultra maratonda yüzlerce spor sever bir araya gelerek bu yıl beşinci kez düzenlenen uzun soluklu bir maratonun startını verecek. Maratonda çevre dostu spor tutkunları, geçen yıl da olduğu gibi koşarken çöp toplayacak..

Katılımcıların seviyesine göre, 9K, 35K ve 55K olmak üzere hazırlanan birbirinden farklı parkurlarda sporcular ter dökecek. “Koşmaya yeni başladım” diyenler, hafif tempoda koşarak daha çok doğa havası almak isteyenler, ilk kez patika yarışı deneyimleyecek olanlar göl manzaralı 9K’lık parkuru tercih edecek. Orman manzarası eşliğinde güneşin kavurucu sıcağından uzakta gölgeliklerde koşmayı,buz gibi doğal kaynak suları içerek Soğucak Yaylasında dinlenmeyi tercih edenlerin parkuru ise 35K olacak. Gönlü zirvede olan her maratoncunun ise tekrar tekrar deneyimlemek istediği Sapanca Gölü'nden yola çıkarak, Altıoluk Yaylası'na ve Kartepe Zirveye çıkan 55K’lık büyülü parkurda sporcular başlangıç noktasına bir solukta ulaşacak. Nefes kesen doğanın içerisinde spor dolu bir gün geçirmenin anahtarı NG Sapanca’da… Parkur tercihi ise sizde! 

Çevreye duyarlı maraton

İsveç'te başlayan ve sosyal medya sayesinde dünyaya yayılan "Plogging", “Koşarken çöp topla!” trendi bu yıl ikinci kez Sapanca Ultra Maraton’a katılan sporcuları bekliyor. Spor ve çevre hassasiyetini bir araya getiren uygulama çevreye duyarlılık ve farkındalık geliştirme amacıyla spor tutkunlarıyla buluşacak. Uygulama çerçevesinde koşu parkurlarında belirli aralıklarla çöp poşetleri konulacak. Sporcular ise önceden belirlenen noktalarda durarak çevrede bulunan atıkları toplayacak. 15 Haziran’da tüm Sapanca daha temiz bir dünyanın umuduyla koşacak. 

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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