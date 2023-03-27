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Uğur Vergili Dubai’de büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyor

Ünlü iş insanı Başkent İnşaat kurucusu Uğur Vergili Silivri’de yapımına başlanacak olan Aslınaz Konakları lansmanında Bülent Ersoy , Buse Varol, Demet Şener, Özlem Yıldız, Ece Erken ve Alişan gibi Türkiye’nin önde gelen isimlerini bir araya getirmişti.

27 Mart 2023 Pazartesi 16:44
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Uğur Vergili Dubai’de büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyor

KAMİL HİZER

İSTANBUL

İnşaat sektöründe son 10 yıldır büyük başarılara imzalar atan Uğur Vergili şimdi de yurt dışına açılmaya karar verdi. Bu konuda uzun araştırmalar yapan Uğur Vergili ilk yurt dışı projesi olarak Dubai’de karar kaldı.

Son dönemde yaptığı ultra lüks projelerle tanınan iş insanı Uğur Vergili “ Bu konuda tüketimin had safhada olduğu yerlerden birisi Dubai. Ultra lüks ve akıllı konut tüketimine yoğun bir ilginin olduğu Dubai’de böyle bir projenin büyük ses getireceğini düşünüyorum” dedi.

Açıklamalarına devam eden Uğur Vergili “ Böyle bir proje aynı zamanda birçok inşaat firmasının da önünü açacak ve ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunacak. Dubai sonrası için bile hala dünyanın çeşitli ülkelerinde araştırmalar yapıyoruz. Türk inşaat sektörünü dünyanın birçok ülkesinde göstermek istiyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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Uğur VergiliProjeImzaönce VatanKamil Hızer
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