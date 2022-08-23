Tuz Gölü'ne borularla taşınan su, flamingolara can oldu

KONYA - Tuz Gölü’nde kuraklık nedeniyle yon yıllarda yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje, sonuç verdi. Projeyle 4 kilometrelik boru hattıyla su taşınan Tuz Gölü'nde geçen yıl yaklaşık 3 bin olan yavru flamingo sayısı, bu yıl 9 bin 371 olarak tespit edildi.



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son yıllarda yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle sık sık flamingo ölümlerinin yaşandığı Tuz Gölü ve çevresi için proje hazırlandı. Proje kapsamında 4 kilometrelik boru hattıyla Tuz Gölü'ne su taşındı. Bu sayede yavru flamingo sayısında artış gözlendi. Geçen yıl yaklaşık 3 bin olan bölgedeki yavru sayısı, bu yıl 9 bin 371 oldu.



'4 KİLOMETRELİK BORU HATTIYLA SU TAŞINIYOR'



Proje Koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle toplu flamingo yavru ölümleri olmuştu. Bu dünyamızın genel bir problemi, küresel iklim değişikliği, kuraklaşma ülkemizde de özellikle Tuz Gölü Havzası'nda oldukça hissedilir şekilde kendini gösteriyor. Kuraklığa bağlı olarak giderek azalan susuzluk nedeniyle bu gibi canlı ölümleri ister istemez oluyordu. Bu yıl Bakanımız Murat Kurum'un talimatlarıyla proje çerçevesinde sayımları yaptık. Öncelikle yavru ölümleri olmasın diye 4 kilometrelik bir boru hattıyla Tuz Gölü'ne su getirdik. Şu an flamingoların ürediği yerdeki yavrular büyük ölçüde çıktı. Bu yıl ölümler büyük ölçüde önlenmiş oldu. Yani susuzluk nedeniyle hiç ölüm olmadı diyebiliriz. Ancak bölgemizde sulu tarımın yoğun olarak yapılması, mısır, ayçiçeği ve şeker pancarı gibi artan kuyu sayısıyla beraber susuzluk giderek artıyor. Civardaki barajlardan yine can suyunun daha çok salınması, önümüzdeki yıllar benzer durumların yaşanmaması için bakanımızın da talimatıyla yeni alternatif çözümler üretiliyor. Dilerim bundan sonraki yıllarda da flamingolarımız ve su kuşlarımız ölmeden gelecek nesillere yetecek kadar bir popülasyonla varlıklarını sürdürecek. Flamingolarımız da bir bakıma bu yıl küllerinden yeniden doğdu. Dilerim sonsuza kadar bütün canlılarla beraber onlar da yaşar."



'YAVRULAR HAYATA TUTUNDU'



Prof. Dr. Ahmet Karataş, geçen yıl kuraklığın fazla olduğunu hatırlatarak, "Belki onun etkisinden, belki hayvanların iyi beslenmemesi de faktör olabilir. Yavru sayısı yaklaşık 3 bindi. Maalesef geçen yıl yavruları bu susuzluktan dolayı kaybetmiştik. Bu yıl alınan tedbirlerle beraber bakanımızın da talimatlarıyla çalışmalar çok daha titiz bir şekilde devam ediyor. Yavru sayımız 10 bine yaklaştı. En son uçma aşamasında veya uçmaya yakın olan yavruları hava fotoğraflarından tek tek saydığımızda 9 bin 371 olarak net bir rakam söyleyebilirim” diye konuştu.



Tuz Gölü havzasında çok fazla miktarda tarımsal sulama için kullanılan su kuyusu olduğunu belirten Prof. Dr. Karataş, "Kullanılmayan 2 tane kuyunun bakımı yapıldı. Onlardan önce 3 kilometre sonra 4 kilometreye çıkan bir boru hattıyla buraya kadar geldi. Saatte 10 ton olarak su veriliyor. Bu su, şu anlık yeterli görünüyor ama önümüzdeki yıllarda daha kalıcı bir çözümün olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.