TÜRKİYE’NİN TURİZM MARKASI: BODRUM BODRUM

MURAT AK

İsmi her ne kadar karanlık ve loş bir mekanı anımsatsa da Bodrum, dört bir yanında yer alan muhteşem koyları, pırıl pırıl sahilleri, capcanlı eğlence merkezleri, bakirliğini koruyabilmiş harikulade doğasıyla ülkemizin gözde bir turizm markası. Kolayca ayrılamayacağınız sayısız güzelliği barındıran bu güzel yarımada, her yıl on binlerce misafirini ağırlıyor.

ESKİ ADI HALİKARNASSOS

Bodrum’un antik çağda ki adı “Halikarnassos”tur. Bu isim, Türkçemize ise “Halikarnas” olarak yerleşmiştir. Bodrum isminin kökeni ise şimdiki Bodrum Kalesi’ne dayanıyor. Şehrin Aziz Petrus adındaki bir din adamına adanmasıyla, Bodrum Kalesi’ne Aziz Petrus, şehre ise Petrium adı verilir. Petrium ismi, zamanla “Petrum”a, daha sonra “Potrum”a ve nihayetinde “Bodrum”’a dönüşür ve dilimize de bu şekilde yerleşir.

EN SON FETİH BODRUM

Bodrum’un Türk tarihinde yer alan ilginç bir özelliği var. Anadolu’da en son fethedilen Hristiyan toprağı: Bodrum. Coğrafik ve jeopolitik özelliklerinden dolayı Bodrum, ancak Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferi esnasında (1522) fethedilebilmiş.

BODRUM KALESİ HER YÖNÜYLE BİR EFSANE

Bodrum gezinizde görmeniz gereken yerlerin en başında geliyor tarihi Bodrum Kalesi. 15. yüzyılda Hristiyan şövalyeler tarafından inşa edilmeye başlanan kale, ancak 100 yıllık bir sürede tamamlanabilmiş. Hatta kalenin inşaatının bir türlü tamamlanamaması üzerine papa, işçilere endülijans kağıtları dağıtmış.

EN BÜYÜK 2. SU ALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ

600 yıldan fazla köklü bir geçmişe, kadim bir tarihsel mirasa sahip olan Bodrum Kalesi, günümüzde su altı arkeoloji müzesi olarak kullanılmaktadır. Büyüklüğü yanında sanatsal zerafetiyle de dikkat çeken kale, “dünyanın en büyük 2. su altı arkeoloji müzesi” olarak kabul ediliyor. Bir diğer ilginç özellik ise kalenin Doğu Akdeniz kesiminde günümüze kadar ulaşan kaleler içerisinde en sağlamı olması.

BİRBİRİNDEN GÜZEL MUHTEŞEM KOYLAR VE SAHİLLER

Bodrum, kendi adıyla anılan bir yarımada üzerinde kurulu, Ege Bölge’mizde yer alan bir turizm şehrimiz. Yarımadanın her tarafı birbirinden güzel, enfes koylarla çevrili. Şehir merkezinde yer alan halk plajının suyu dahi pırıl pırıl. Balıklar, hemen yanı başınızda sizlere eşlik etmeye çoktan hazır.

BİTEZ PLAJI SİZİ BEKLİYOR

Yarımadanın mutlaka görülmesi gereken koylarından biri Bitez. Duru ve tertemiz sahili ve incecik kumsalıyla Bitez, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Her türlü sosyal ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabileceğiniz Bitez’de çok sayıda konaklama ve yiyecek içecek tesisi de bulunmaktadır.

EĞLENCE MERKEZİ GÜMBET

Gümbet, muhteşem denizinin yanında canlı gece hayatı ile de dikkat çekiyor. Özellikle gençlerin yaz akşamlarında yoğun ilgi gösterdiği Gümbet’te çok sayıda eğlence mekanı bulunuyor.

TÜRKBÜKÜ BİR TATİL MARKASI

Ünlülerin de yoğun olarak tatillerinde tercih ettikleri bir marka, Türkbükü. Bodrum Yarımadası’nın en güzel ve en canlı destinasyonlarından biri olan Türkbükü, hemen yanı başındaki Gölköy ile birlikte muhteşem sahili ve pırıl pırıl denizi ile göz dolduruyor.

YALIKAVAK HER KESİME HİTAP EDİYOR

Bodrum gezinizde mutlaka uğramanız gereken merkezlerden biri de daha önce bir süngerci kasabası olan Yalıkavak. Yalıkavak, Bodrum şehir merkezine yaklaşık 18 km. uzaklıkta bulunuyor. Sakin ve huzurlu bir ortam isteyenler için Yalıkavak, son derece ideal. Sizlere hoş geldin diyecek olan sıra sıra yel değirmenlerinin yanı sıra, harika bir deniz, ruhunuza huzur ve mutluluk aşılayacak bir doğa da sizlerle beraber olacak.

MANDALİNASI, SÜNGERİ VE LOKMA TATLISI MEŞHUR

Mandalinayı her ne kadar Akdenizli olarak tanımış olsak da Bodrum mandalinası eşsiz aroması ve harika tadıyla bir marka. Bodrum’a geldiğinizde enfes lokma tatlısının tadına bakmadan sakın ayrılmayın. Ülkemizin en güzel süngerlerinin toplandığı önemli merkezlerde biri de Bodrum. Cilt sağlığımız başta olmak üzere sayısız kullanıl alanı olan süngeri bir Bodrum markası olarak rahatlıkla satın alabilirsiniz.

BODRUM’UN ÜNLÜLERİ

Muhteşem doğal güzellikleri ve köklü tarihsel birikiminin yanı sıra Bodrum yetiştirdiği ünlü simalarla da dikkat çekiyor. Sanat güneşimiz Zeki Müren, Osmanlı’nın ünlü amirali Turgut Reis, Dünyanın bilinen ilk kadın amirali olarak kabul edilen I. Artemisia, ünlü şair ve ney virtüözü Neyzen Tevfik başta olmak üzere birçok ünlü simayı yetiştirmiş bu güzel topraklar.

ÜNLÜ HALİKARNAS BALIKÇISI BİR BODRUM SEVDALISI

Halikarnas balıkçısı ismiyle tanıdığımız Cevat Şakir Kabaağaçlı da Bodrumlu. Aynı zamanda bir Bodrum sevdalısı olan merhum Kabaağaçlı’nın birçok eserinde Bodrum’dan derin izler görmek mümkün. Özellikle sinemaya da uyarlanan Mavi Sürgün adlı kitabı oldukça meşhur.

MARKA ŞEHİR BODRUM’A YELKEN AÇIN

Doğal, tarihi, sanatsal, kültürel sayısız güzelliği bir arada barındıran muhteşem güzellik Bodrum için yazılacak elbette daha çok şey var. Bir başka yazımızda, bu güzel diyarda inşallah tekrar buluşmak dileğiyle, özgürlüğünüzü alın ve Türkiye’nin turizm markası Bodrum’a yelken açın, hep seyahatte kalın…

Web Sitemiz: https://www.muratakseyahat.com/

Youtube Kanalımız: https://www.youtube.com/c/DRMURATAKSEYAHATYAZARIREHBER

Facebook Sayfamız: https://www.facebook.com/muratakseyahatt/

Facebook Grubumuz: https://www.facebook.com/groups/1379770878706637/

Instagram Sayfamız: https://www.instagram.com/drmuratakseyahat/?hl=tr