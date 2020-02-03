TÜRKİYE’NİN MALDİVLERİ: SALDA GÖLÜ

MURAT AK

Can gezikolikler; hazır mısınız bambaşka diyarlara, birbirinden güzel mekanlara yolculuk yapmaya, ülkemizin cennet destinasyonlarında macera dolu, gizem dolu tarihi solumaya, yemyeşil doğanın masmavi gökyüzüyle bezenişini seyreylemeye, seyahatin sizleri baştan aşağı yenileyerek ruh dünyanızda yepyeni pencereler açmasına? Cevaplarımız evet ise haydi o zaman düşün bakalım bizimle yollara…

Bu seyahatimizde, sizlerle Teke Yöresi’nin başkenti Burdur ili Yeşilova ilçesi sınırları içerisinde bulunan Göller Bölge’mizin nazar boncuğu, ülkemizin en derin ve en temiz göllerinden biri olan Salda Gölü’ne gidiyoruz.

TÜRKİYE’NİN EN DERİN DÜNYANIN İSE EN DERİN 3. GÖLÜ

Can gezikolikler, Salda Gölü’nü görmemiz için sayısız neden var. Birçok yönden kendisine has özellikler taşıyan göl, karstik bir yapıya sahip. Salda Gölü’nün 185 metreye kadar varan derinliği ile ülkemizin en derin, dünyanın ise en derin 3. gölü olduğu bildiriliyor.

HARİKULADE GÜZELLİK ŞÜKÜR Kİ 1. DERECE SİT ALANI

Salda Gölü, I. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiş sevgili dostlar. Bu kadar nadide bir güzelliğin, eşsiz bir doğal zenginliğin, sit alanı olmaması düşünülemezdi zaten. Böylelikle gölde ne mutlu ki yapılaşma yasaklanmış.

MARS GEZEGENİNİN ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYOR

Salda Gölü’nü çok ilginç kılan özelliklerden biri uzay araştırmalarında dünyamıza benzerliği ile sürekli gündemde olan Mars gezegeni ile benzer özellikler taşıması. Özellikle gölün toprak ve jeolojik yer tabakalarının, Mars gezegeni ile yakın özellikler taşıdığı belirtiliyor. O yüzden sevgili dostlar, belki bir gün uzay teknolojisi daha da gelişir, belki bizler, belki torunlarımız bir gün Mars’a gideriz diye kendinizi hiç yormayın. İşin kolayı var. Hazırlayın bavullarınızı, fotoğraf makinenizi, kameranızı, plaj takımlarınızı gelin Salda gölüne. Torunlarınızdan önce Mars gezegeninin toprağını, kumunu, suyunu Salda Gölü’nde görün can gezikolikler. Benden söylemesi.

GÖL SUYUNUN ÇAMURLARI ŞİFA KAYNAĞI

Harika bir manzaraya, büyülü bir güzelliğe sahip Salda Gölü, aynı zamanda şifa dağıtıyor can gezikolikler. Gölün toprak yapısında bulunan şifalı mineraller sayesinde, göl suyunun bir takım cilt hastalıklarına çok faydalı olduğu bildiriliyor. Bu nedenle göle giren misafirler aynı zamanda gölün minareller yönünden çok zengin kumunu vücutlarına, yüzlerine sürerek bu şifa kaynağından bol bol yararlanıyorlar. Can gezikolikler, Salda Gölü’ne geldiğiniz zaman sadece bu doyumsuz manzaranın tadını çıkarmakla kalmayın. Aynı zamanda gölün şifa dağıtan minarelerinden faydalanabilmek için şortlarınızı, plaj takımlarınızı mutlaka yanınızda bulundurun ki gölden inşallah şifa bularak ayrılın.

MASMAVİ GÖL MANZARALI ÜLKEMİZİN TEK KAYAK MERKEZİ: SALDA

Can gezikolikler, Tınaztepe adıyla da bilinen Salda Kayak Merkezi, ülkemizin en yeni ve en gözde kayak merkezlerinden biri olmaya namzet. 2012 yılında, kış sporları turizmine kazandırılan Salda Kayak Merkezi, en uzunu 1.600 metre, en kısası 950 metre olan toplam 5 pistten oluşuyor. Tesiste, pisti kayak yapmaya uygun hale getirecek bir adet snow truck (kar ezme makinesi) de bulunmaktadır. Salda Kayak Merkezi’nde genellikle pist, aralık ayından nisan ayı sonlarına kadar karla kaplı oluyor ve pistte 50 – 100 cm civarında kar görülebiliyor. Kayak merkezinin ilginç özelliklerinden biri 30 cm kar yüksekliğinde bile kayak yapmanın mümkün olması. Her yıl gerçekleştirilen yeni yatırımlarla daha da gelişen Salda Kayak Merkezi, ülkemizin göl manzaralı tek kayak merkezi olma özelliğine sahip. Hele bir de bu göl, Salda Gölü gibi büyüleyici bir güzelliğe sahip bir göl olunca, kışın kayak yapmanın hazzını yaşarken aynı zamanda masmavi bir gerdanlık gibi karşınızda duran gölün doyumsuz keyfini de sürebilirsiniz.

CAN GEZİKOLİKLER SALDA GÖLÜNDE BUNLARI YAPMADAN SAKIN GERİ DÖNMEYİN

Can gezikolikler, Türkiye’nin en derin ve en berrak göllerinden biri olan Salda Gölü gezinizde, gölün rüyamsı güzellikteki mavi renginin bütün tonlarını keşfetmeden, limonda bekletildikten sonra özel dağ kekiği ve sarımsak sosu ile lezzetlendirilen alabalık ızgaraların tadına gölün hemen yanındaki tesislerde bakmadan, maydanoz kökü ve defne yapraklarının, birbirinden zengin çeşitli baharat çeşitleriyle karıştırılarak hazırlanan sos ile birlikte servis edildiği yöresel lezzet çoban kavurmanın enfes lezzetini test etmeden, gölün eşsiz manzarasını harika damak tatlarıyla armoni yapmadan, Sultan Pınarı Tesisleri’nde gölü çevreleyen dağlardaki yaylalardan gelen buz gibi suyu içmeden, yemyeşil insanın ruhunu dinlendiren meşe ormanlarıyla iç içe Salda Kayak Merkezi’nden Salda Gölü’nün harikulade güzelliğini seyretmeden, kamp merkezlerinde kamp kurup bu eşsiz gölün tadını doyasıya çıkarmadan, belediye dinlenme tesislerinde deve turu yapmadan, ayakları yakmayan şifalı berrak kumsalında yürümeden geri dönmeyin !

NASIL GİDİLİR

Bu harikulade güzelliğe nasıl mı ulaşacağız can gezikolikler. Sorunuzun cevabı hemen burada. Ülkemizin en güzel göllerinden biri olan Salda Gölü’müz; Burdur ili, Yeşilova ilçesi sınırları içerisinde olup Yeşilova ilçe merkezine 5 km, Burdur il merkezine 56 km, Denizli il merkezine 96 km, Antalya il merkezine ise 159 km. uzaklıkta bulunuyor. Münferit araçlarıyla bu doğal güzellik abidesine seyahat etmek isteyenler, Burdur-Yeşilova güzergahından devam ederek bu rüyamsı güzelliğe ulaşabilirler. Antalya’dan gelecek olan konukların ise Korkuteli ve Karamanlı yolunu takip ederek bu güzelliğe ulaşmaları daha kolay olabilmektedir. Otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla seyahat edecek konuklar için Burdur ve Antalya il merkezlerinden Yeşilova ilçe merkezine ve Salda Gölü’ne düzenli seferler yapılmaktadır.

Evet can gezikolikler bu hafta ülkemizin en güzel, en derin, en temiz göllerinden biri olan Salda Gölü’ndeydik. Haftaya, inşallah bir başka seyahat durağında buluşmak dileğiyle özgürlüğünüzü alın ve harikulade doğası, muhteşem görünümü, tertemiz suyu, bembeyaz kumsalıyla sizleri bekleyen Salda Gölü’ne yelken açın, hep seyahatte kalın…

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