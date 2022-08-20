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Türkiye’de kebap üstadı Fikret Yılmaz

Fikret Yılmaz, Türkiye’de markalaşmaya devam ediyor. İddialı açıklamalarda bulunan Fikret Yılmaz, “Adana’da da öne çıkan iki-üç kebapçıdan biri olacağım.” dedi. 

20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:37
Türkiye’de kebap üstadı Fikret Yılmaz

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Ocakbaşı değerlendirmesi yapan birçok ismin ilk sıralarında yer alan Fikret Usta, “Adanamız tam puan alıyor.” ifadelerini kullandı. Ünlülerin uğrak yeri olarak dikkat çeken Fikret, Vedat Milör tarafından da kaleme alındı. Kuzu kıymadan soğanlı lahmacuna, kuzu ciğere kadar mükemmel yorumlar alan Fikret, tam not almaya devam ediyor. Arkadaşımın deyişiyle adeta ‘tatlı’. Fikret Yılmaz, “En iyisini yapıp müştlerimize leziz tatlar yapmak için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 20.08.2022 10:41
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKebapFikret YılmazAdana
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