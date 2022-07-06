TÜRKİYE’DE İLK KEZ ‘FIVE SENSES’ GASTRONOMİ DENEYİMİ

DEMET AYDIN

İSTANBUL

Özenli kurgusu, farklı içeriğiyle Türkiye’de ilk kez farklı bir yemek deneyimi ve ötesini yaşatan “Hattrick & Cheftrick” etkinliği 3 ünlü Şefin özel yorumlu imza yemekleri ile katılımcılarla buluştu!

Ekin Eylem Ulaş, Faruk Batuhan Öner ve Necip Onur Gülanber’in hazırladığı deneyimsel menü ile gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar farklı ve tematik bir gastronomi boyutunu ilk kez deneyimlediler.

Kurgusal bir dünyanın kapılarını bize aralayan, Water Garden içerisinde yer alan Museum of Motivation’da gerçekleşen ve Ekin Eylem Ulaş tarafından projelendirilen “Hattrick & Cheftrick” ile davetliler farklı bir dünyanın parçası oldular. Ses, ışık efektlerinin yanı sıra dokunsal deneyimler ve koku/tat ile desteklenmiş bir fark yaratan etkinlik, bir yandan 5 duyuya hitap ederken, diğer yandan katılımcıların algısını boyutlar arası değişimlere taşındı.

2 Temmuz Cumartesi günü ilk kez basın mensuplarıyla gerçekleşen ve büyük ilgi toplayan bu özel etkinlikte, ‘Düşler, Olasılıklar, Seçimler, Sevgi ve Sonsuzluk ’ temalarının işlendiği ve her tema için dekore edilmiş özel alanlar, müzik ve lezzet eşleşmesi ile katılımcılar dijital bir deneyimin de parçası oldular.

Etkinlikle, 13 özel bitki özüyle yapılmış esansla Unique Fragrances Cabir Çobanoğlu tarafından yaratılan “Hattrick & Cheftrick” kokusu katılımcılara hediye edilirken; şeflerin ceketleri ise dünyaca ünlü portre dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu dokunuşuyla temaya özgün olarak özelleştirildi.

Etkinliğin servis ve tabakları Porland imzası taşırken, ana yemek ve tatlı reçetelerinde ise Naturagen Collagen ile özel bir uyum yakalandı.

Gecenin müzikleri Yanay Germen tarafından afro-tech house tarzında tasarlandı.

Projenin yaratıcısı Ekin Eylem Ulaş yaptığı açıklamada “Metaverse konuştuğumuz bir dünyada Gastronomi artık bambaşka bir boyuta taşındı. Yemeğin lezzeti, sunumu ötesi yarattığı deneyim ve izin 5 duyu ile eşleştiği interaktif bir etkileşim hedefledik. Türkiye’de ilk kez yaptığımız senaryosu,hikayesi ile başka bir boyuta taşıdığımız yemek eşleşmelerimizi farklı şehirlerde de gerçekleştirmek hedefindeyiz” dedi.

Etkinliğin servis ve tabakları Porland imzası taşırken, ana yemek ve tatlı reçetelerinde ise ‘Naturagen Gurme Collagen’ kullanıldı ve kolajen proteini ile reçetelerin besin değerini arttırılarak ve güçlendirildi.