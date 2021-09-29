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Türkiye’de her 3 kişiden 2’sinin favorisi ‘Türk kahvesi’

29 Eylül 2021 Çarşamba 11:28
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Türkiye’de her 3 kişiden 2’sinin favorisi ‘Türk kahvesi’

İSTANBUL - Sosyal paylaşım platformu KızlarSoruyor.com 1 Ekim Dünya Kahve Günü öncesinde, kişilerin kahve alışkanlıklarına yönelik bir anket yaptı. Buna göre, kahve çeşitleri arasında tercih yapması istenen katılımcılar arasından her 3 kişiden 2’si Türk kahvesini seçti.


 

TÜRK KAHVESİ HER ZAMAN FAVORİ


 

Anket çalışmasına 553’ü kadın, 462’si erkek toplamda 1015 kişi katıldı. ‘Bi' kahve içelim!’ deyince aklına hangisi geliyor, Türk kahvesi mi yeni nesil kahve çeşitleri mi? sorusunu soran KızlarSoruyor.com anketinin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 64’ü  ‘Türk Kahvesi her zaman favorim’ cevabını verdi. Kadınların yüzde 61’i ve erkeklerin ise yüzde 67’si Türk kahvesini favori olarak gösterdi. Üçüncü nesil kahveyi tercih edenlerin oranı ise yüzde 36’da kaldı.


 

DEMOGRAFİK ANALİZLER DE TÜRK KAHVESİNİ BİRİNCİ ÇIKARIYOR


 

Kahve tercihlerini yaş grupları kapsamında inceleyen KızlarSoruyor.com aynı çalışmada, 18-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 62’si, 25-34 yaştakilerin ise yüzde 70’i oyunu Türk kahvesinden yana kullanıyor. Pandeminin 35-44 yaş arasındakileri etkilemediği, katılımcıların daha önce olduğu gibi yüzde 80 oranla Türk kahvesini tercih ettiği görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Kahvesi
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