FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

GS’lı Abiler Ablalar Grubundan tanıdığım değerli nobel ödüllü fizikçi, milli gururumuz, ince, nazik, kibar, beyefendi kişilikli, milliyetçi ülkesini çok seven sayın Dr. Necmi Dayday’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

GS’lı Abiler Ablalar Grubundan tanıdığım değerli insan sayın Dr. Necmi Dayday ile çok özel bir röportaj gerçekleştirmiştim:

Dr. Necmi Dayday Nükleer Enerji Uzmanı, NUTEK'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, ülkemizde nükleer enerji ile ilgili bilgi verdi. Gerçekten çok donanımlı, çok özel bir insan, konusunda tek isim diyebilirim. Kendisiyle özel röportaj yaptım.

Nükleer enerjiden korkulmaması gerektiğini, petrol, doğal gaz ve kömür santralları gibi çok büyük maliyeti olan fosil yakıtlara para harcama yerine; çevre konusunda en etkin temel güç santralı olan nükleer santralları kullanmanın, orta ve uzun vadede çok karlı olacağını vurguladı. Bu konuda, ülkemizde çok değerli uzmanların olduğunu, NUTEK’in başını çektiği grupla, ülkemiz şartlarına en uygun bir reaktörü, teknoloji transferi yaparak, daha az bir maliyetle kazandırabileceklerini ve gelecek 20 yıl sonunda da % 85-90’nını yurt içinde yapılabileceğini anlattı. Nükleer reaktör yapımının ileri bir teknoloji olduğunu, azami faydanın sağlanması, güvenilir ve güvenlikli olması için çok değişik bilimsel, teknik, hukuksal ve de diplomatik alanda uzman kişilerce ele alınmasının şart olduğunu belirtti. Bu konuda Devlet’in desteğinin olmazsa olmaz olduğunu vurguladı. (18 Ocak 2018)

Hayatta en sevdiği fizik, fizikçiliği ile övünen, gönlünü adadığı ve gururla, göğsünü kabartarak tüm dünyada Turkiye'yi temsll eden, savunan, TAEK'e, ÇNAEM'E, TÜBİTAK'a sonsuz emeği geçen rahmetli DAYDAY’ın, devlet ve nükleer camiasında da kaybı büyük bir üzüntü ile karşılandı. Türkiye önemli bir deryasını, değerli bir evladını, bilim adamını kaybetti.

Allahtan rahmet sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah.

Sosyal medyada değerli kurumlardan Dr. Necmi Dayday için başsağlığı paylaşımları