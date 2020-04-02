Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beyoğlu'nda iş hanının çatısı alev alev yandı
Beyoğlu'nda iş hanının çatısı alev...
Kontroller gece de devam etti
Kontroller gece de devam etti
Esenler'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Esenler'de yanan otomobil kullanılamaz hale...
Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 1 yaralı
Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 1 yaralı
Türk futbolu Koronavirüs salgınındaki ilk kaybını verdi
Türk futbolu Koronavirüs salgınındaki ilk...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye'nin tek Avrupa Leylek Köyü, 'Kuş Cenneti'ne dönüşecek

BURSA'da, leyleklerin konakladığı 'Avrupa Leylek Köyü' ağına üye olan Eskikaraağaç Mahallesi'ndeki kuş popülasyonu arttı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, leyleklerin yanı sıra pelikanlar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünün bölgeye geldiğini belirterek, "Islah çalışmalarını devam ettirdiğimizde önümüzdeki yıllarda buranın bir doğal olarak kuş cennetini olacağını düşünüyoruz" dedi.

02 Nisan 2020 Perşembe 09:01
0 Okunma
Türkiye'nin tek Avrupa Leylek Köyü, 'Kuş Cenneti'ne dönüşecek

Bursa'da, her yıl göç mevsiminde Afrika kıtasından gelen leyleklerin konakladığı, Türkiye'de, Avrupa Leylek Köyü ağına üye tek bölge olan Eskikaraağaç Mahallesi, bu yıl da yüzlerce leyleğin konaklama merkezi oldu. Mahallenin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı, 9 yıldır göç dönemlerinde gelip ilkbahar ve yaz mevsimlerini burada geçiren 'Yaren' adlı leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğunu konu alan haber, belgesel ve diğer yapımlar sayesinde arttı. Baharın gelişinin ardından leyleklerle birlikte Eskikaraağaç Mahallesi'ndeki yerini alan farklı kuş türleri, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

LEYLEK MASTER PLANI

Leylek Master Planı'nı hayata geçirdiklerini söyleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün de desteğiyle, Leylek Köy olarak bilinen Eskikaraağaç Mahallesi'nin 'Kuş Cenneti'ne dönüşeceğini belirtti. Bölgedeki kuş türlerinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Özkan, şunları söyledi:

"Eskikaraağaç Leylek Köy diye tabir edilen bir yer. Biz de Karacabey Belediyesi olarak Leylek Master Planı gerçekleştirdik. Sadece leyleklerin değil başta pelikanlar başta olmak üzere, birçok kuş türünün de bu bölgeye geldiğini gördük. Bu ıslah çalışmalarını önümüzdeki yıllarda devam ettirdiğimizde buranın bir doğal olarak kuş cennetini olacağını düşünüyoruz. Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzde, Uluabat Gölü'ne ördek saldı. Bu da farklı bir güzellik kattı. Dolayısıyla Eskikaraağaç Leylek Köyü olarak tabir edilen yöremiz hayvanseverlerimizin, vatandaşların, çocuklarımızın da katkısıyla bir kuş cenneti hüviyetine bürünecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaLEYLEKKuş Cenneti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitapçılar boş kaldı, internetten satışlar patladı
Kitapçılar boş kaldı, internetten satışlar patladı
Limona talep arttı, yeteri kadar ürün var
Limona talep arttı, yeteri kadar ürün var
Volkanik gölü su papatyaları sardı
Volkanik gölü su papatyaları sardı
Esnaf boş kalan kaldırımda top oynadı
Esnaf boş kalan kaldırımda top oynadı
Gökyüzünde leylek şöleni
Gökyüzünde leylek şöleni
Yozgat'ta karantinaya alınan köyde sessizlik hakim
Yozgat'ta karantinaya alınan köyde sessizlik hakim
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI ÖNLEMLER 
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI ÖNLEMLER 
Dilek'in babası: Büyük acı yaşıyorum
Dilek'in babası: Büyük acı yaşıyorum
Engellilerden 'evde kal' mesajı
Engellilerden 'evde kal' mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı