TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK BALIK GURMESİ

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL



Sahilden sahile, denizden denize “'Balık nerede, balık gurmesi orada”...

Bir Sevdadır Deniz, Tuzlu Kokusu, Tutku Dolu Bir Aştır, Aşktır.

Denizin meyvesi olan, balık macerası denizden sofralara gelene kadar olan serüvenini, ünlü gurme Derya Yolyapan'la tadacağız.

“DENİZDEN GELEN LEZZET”

Bu bir balık serüveni, macerası ve heyecanıdır. Tecrübeli gazeteci Derya Yolyapan deneyimini Türkiye'deki balık restoranlarını 10 yıldır gezerek, birbirinden güzel leziz ve gurmeler yapıyor.

İl il, ilçe ilçe Türkiye'nın balık yemekleriyle ünlü yerlerini ve balık yemekleri tariflerini anlatıyor, bu güzel maceraya yön verecek olan Derya Yolyapan değişik ve ilginç balıkları, ünlü şeflerle mutfaklarında hazırlayarak, tadacak ve balık yemeleri için özellikle balık severleri ve çocukları balık yemeye davet edecek.

Bu heyecanlı serüvene katılmak ve izlemek istiyorsanız bizi @balikyemekleritarifleri adresimden takip etmeniz yeterli. Balığın püf noktaları, gurmesi ve eğlenceli çekimleriyle sizin için kısa sürede bir tutkuya dönüşecek...