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Türkiye'de nadir görülen 'Ak kaşlı kiraz kuşu' Zonguldak'ta görüntülendi

Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden 'Ak kaşlı kiraz kuşu' ilk kez Zonguldak'ta görüntülendi. Çaycuma ilçesinde yaban hayatı gözlemcisi ve fotoğrafçısı Özay Özalp Özaydın tarafından fotoğraflanan kuş, Zonguldak'ın 309'uncu kuş türü olarak kayda alındı.

29 Aralık 2020 Salı 15:15
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Türkiye'de nadir görülen 'Ak kaşlı kiraz kuşu' Zonguldak'ta görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaşayan yaban hayatı gözlemcisi ve fotoğrafçısı Özay Özalp Özaydın, 25 Aralık'ta Çaycuma ilçesine yaptığı çalışma sırasında Akkaşlı kirazkuşunu görüntülemeyi başardı. Ak kaşlı kiraz kuşu, böylece Zonguldak'ın 309'uncu kuş türü olarak kayda geçti. Kuşun fotoğraflanmasının ardından çok sayıda kuş gözlemcisi de Çaycuma'ya geldi. Fotoğrafçılar, nadir görülen kuş türünün fotoğrafını çekti. Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen de ilçeye giderek kuşu fotoğrafladı. Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 490 kuş türü kaydedildiğini ifade eden Porf. Dr. Sözen, Ak kaşlı kiraz kuşunun 1900'lü yıllardan sonra 8 kez görülebildiğini ve 2008 yılında ilk kez Soner Bekir tarafından fotoğraflandığını ifade etti. Kuşun görülmesiyle birçok fotoğrafçının Zonguldak'a geldiğini anlatan Prof. Dr. Sözen,  "25 Aralık'ta Zonguldak iline bağlı Çaycuma ilçesinde yaban hayatı gözlemcisi ve fotoğrafçısı Özay Özalp Özaydın tarafından türün görüntülenmesiyle Türkiye'den 1900'lü yıllardan sonraki 9'uncu kaydı sağlanmış oldu. Ak kaşlı kiraz kuşunun Zonguldak'tan kaydı olmadığı için Zonguldak için de 309'uncu kuş türü olarak kayıtlara geçmiştir. Tür, Türkiye için en nadir kuş türlerinden birisi olduğu için Zonguldak'ta görülmüş olması kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları arasında büyük bir heyecana neden olmuş ve pandemi nedeniyle pazartesi günü sokağa çıkma yasağının bitmesiyle dün İstanbul, Ankara ve Düzce'den 20'den fazla kuş gözlemcisi gelerek ak kaşlı kiraz kuşunu gözledi ve fotoğrafladı. Bu muhteşem kaydı için Özay Özalp Özaydın'ı tebrik ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ak Kaşlı Kiraz KuşuZonguldak
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